凍齡人夫內地平民食店異於常人舉動惹熱議　曾因一句話險消失娛圈

現年47歲的蕭正楠自從與黃翠如結婚後，影視作品產量明顯相較以往的多，去年他憑劇集《破毒強人》飾演毒品調查科督察「葉浩天」，首度入圍「萬千星輝最佳男主角」最後五強，而他在月前播出的新劇《神耆小子》中飾演的趙子勇，角色也相當深入民心，人氣急升。蕭正楠除了在香港受歡迎，在內地也有大批粉絲。近日他就被內地網民於廣東偶遇，並放上社交網分享。

蕭正楠自從與黃翠如結婚後，影視作品產量明顯相較以往的多。（ IG@wongtsuiyu）

蕭正楠在劇集《神耆小子》中飾演的趙子勇，也相當深入民心！(《神耆小子》截圖)

該名網民貼出了幾張偶遇蕭正楠的照片，留言寫道：「在汕頭龍眼路！！偶遇香港明星了！！你們認識嗎？蕭正楠！！來龍眼路吃美食啦。」相中可見蕭正楠在一家平民小店買小食，並拿在手上即買即食，又任由粉絲拿手機在拍他，十分貼地友善又親民。網民紛紛大讚蕭正楠在原相機下依然帥氣靚仔，看上去比真實年齡年輕好多。有不少網民的焦點則落在他的一身打扮上：「想知道香港人在夏天穿短袖要判多少年！！！近40°的天氣，他們不熱嗎？」指蕭正楠在30幾度高溫之下竟然穿長袖衛衣，異於常人舉動令人震驚。

蕭正楠於網上被偶遇。(小紅書)

蕭正楠於網上被偶遇。(小紅書)

蕭正楠於網上被偶遇。(小紅書)

蕭正楠於網上被偶遇。(小紅書)

蕭正楠於網上被偶遇。(小紅書)

當年蕭正楠出道時曾集萬千寵愛在一身，更被打造成「五百萬電盈之子」，奈何橫掃新人獎的他因為講錯一句「邪不能勝正」，被指針對麥浚龍後惡運接踵而來，更被迫北漂多年。蕭正楠早前在電台節目訪問中承認當年做新人因公司競爭激烈心雄：「是心雄，有些沖昏頭腦，那句說話是觸發點，但我清楚是無意傷害人，再解釋已沒意思，追唔返轉頭。」之後他被迫北上拍劇，雖然曾有機會於內地劇《中華小當家》做男一，但他形容那階段是「孤獨、淒楚、落泊」，到08年回港簽TVB由低做起。