專訪 |古淖文首開個唱因兩圈中人　親揭同肥媽關係：阿媽好大愛

閒聊起從澳門來港發展的歌手，你或者你們會想起誰呢？小肥（徐智勇）﹑陳慧敏﹑男子組合SOLER，還是…，當中一定有最近憑參與TVB舉辦的音樂綜藝《中年好聲音2》奪冠的古淖文（German）吧！出道多年以來他亦終於能衣錦還鄉，將在8 月份在澳門開兩場演唱會，而且門票已火速售馨，可見其人氣高漲。而有幸地《香港01》與他有約，細談這麼多年來勇闖娛樂圈的心路里程，聆聽着他娓娓道來與肥媽（Maria Cordero）的關係，2019年患上情緒病自我懷疑的經歷等，幸好這小子身邊有一位天使姐姐幫助，慢慢從困擾中走出來，現充滿正能量去感受這世界的美。



German接受《香港01》訪問。（資料圖片）

獲貴人相助決定開個人演唱會

German無疑是因為參加了《中年好聲音2》令其歌唱事業翻紅，亦正正因為如此在一次偶然機會下，獲得澳門娛樂製作公司的高層提出開演唱會，而他又因為看見了兩位比賽時的同學都順利開了個人演唱會，所以促使其內心原動力，他表示：「其實一直以來都想有個人演唱會，自己已出道了一段時間，但可能時機未成熟，但到參加比賽（《中年好聲音2》）拿到這麼好的成績，亦見到阿豹（陳蕾）開了四場（演唱會），那時候看到很替她驕傲，那時已經有少少衝動。完了比賽第一個開的是輝智（譚輝智），在舞台發光發亮，又多一個原動力令到自己想開。」

在訪問過程中有問必答的他，當問到其演唱會遭受到網民質疑，指他本身沒有那麼多歌曲，還開演唱會？甚至演唱會票價還那麼高等，他二話不說：「我之前在澳門都有自己的歌，其實手指都數得完的，可能之前的歌大家沒有機會聽到，所以都有這些猜測。最重要有人去支持，當然有一些歌手會有很多的歌曲開到個人演唱會，但可能在這麼短的時間有這麼多人認識和開演唱會之下，不會趕得及做這麼多歌出來，所以會有別人的歌。」至於票價問題他完全沒有參與，表明由專業人士去處理，目前待完成手頭上的工作，他就會全心全力準備演唱會，為歌迷帶來精彩絕倫的表演。

German將會在澳門開個人演唱會。（資料圖片）

我與肥媽沒有血緣親戚關係

人生中能遇到一位伯樂，絕對比中大獎還開心，而German就是其中一位。2009年參加亞視舉辦的音樂綜藝《亞洲星光大道》，雖然沒有拿到前三名的位置，但能獲得肥媽的賞識，絕對比拿冠軍還值得。當比賽完後，肥媽還到處帶他登台：「可能大家都是混血兒（葡萄牙血統），所以完了比賽之後她就帶我到處去登台，在她身上其實學到表演的東西那是一定，但最重要的是學到了尊重，尊重你的工作、舞台、音樂，還有尊重人，無論你是一位高層，甚至乎是一位清潔姐姐，一個位司機哥哥也是要尊重，因為你不尊重別人的時候，別人同樣不會尊重你，尤其是我們做這一行真的是以禮貌為先，要尊重為先，這是禮貌、家教，你要做好一位藝人，首先你自己的想法要正面，所以所有東西順利成章就會好。」肥媽的教導，至今令他學以致用。

正正因為與肥媽關係密切，所以在坊間有出現他們不同的聲音，「契仔契媽」﹑「親戚關係」等，對此German在回應時大笑一番，同時作出澄清：「很多人說我是肥媽乾兒子、私生子、又說情人等，我在這裡說一次，我跟肥媽是沒有關係的，沒有親戚關係，沒有血緣關係，甚麼都沒有。」但他已認定大家是母子關係，因為全世界都是她的子女來的，他笑言：「第二我覺得是亦師亦友，因為阿媽好大愛，很喜歡提攜新人，跟她學了很多東西之餘，她跟我的相處方式也很像朋友。（私底下有經常聯絡？）譬如有甚麼相求或問她意見，打一個電話問，她就很快回答了我的問題，然後就掛電話了。」而他亦揚言從沒有與肥媽發生過爭執。

German因為《亞洲星光大道》而與肥媽結緣。（網上圖片）

登台數目一個月逾十場

登台絕對是一位藝人能賺外快的好機會，而有肥媽給予機會，German登台的次數，往往都會比其他藝人還要高，但他就絕不肯透露一場表演的酬勞：「多的話一個月十幾次，有時去馬來西亞、新加坡、菲律賓、美國、加拿大等都有的，（登台騷酬勞是不是很多？）還不錯的，足夠生活，我不敢說是可以買房子，但足夠生活我已經覺得不錯。（一場騷超過5位數價錢？）我不告訴你。」

German表示一個月有逾十場登台表演。（資料圖片）

參加《中2》同肥媽少聯絡

TVB舉辦的，《中年好聲音2》絕對給了German一個希望與機會，當問到參加比賽是不是想給自己一個翻紅機會，他就表示：「我好想給自己多一次機會。」筆者聽到這句話後非常感動，這11個字雖說容易，但內含了多少的辛酸，幸好他的堅定沒有放棄而成為今天的他。

而他亦強調在決定報名參加比賽前，絕沒有與肥媽商量，同時他當下已心裡有數，因為自己與肥媽的關係，一定會有很多聲音，但兩人都因為比賽避免有嫌疑，亦甚少聯絡：「她是一個評判，我是參賽者，但阿媽就分的很清楚，她知道我參加比賽已經絕少聯絡，甚至乎在後台見到『肥媽老師你好』，不是叫阿媽，一開始真的不習慣，完了比賽就叫阿媽。」

German因為參加了《中年好聲音2》而與肥媽少聯絡。（肥媽FB）

比賽總有人開心有人失落，當German奪下冠軍後，隨之而來有很多負評聲音，甚至替陳輝智感到不值，他就表示：「我是從頭到尾都沒有想過拿冠軍，只希望一件事就是從頭唱到尾就可以，是因為我想唱完這麼多首歌。我記得總決賽時，我們要唱三首歌，一首快歌一首慢歌一首必殺歌，唱完看三強其中我有份，我可以開心去唱一首歌，整個比賽最後一首歌，我不出盡全力的話我是對不起自己，當下我是在想，管你們是評判，說我是江湖味，甚麼都好，總之我站在這裡的話，我自己要很享受地唱一次，那就唱了《Felling good》，之後我回到後台，因為接下來是到輝智演唱，他就說『你唱成這樣我還需要唱？』，我說你先唱完再算，去到宣布的時候，我崩潰是因為這個比賽很難拿到高分，還有當你看到一排20分的時候，近乎滿分，那一刻真的崩潰。」

German擊敗陳輝智奪冠。（資料圖片）

筆者後話：

當還未正式坐下來訪問的時候，German一走進來已非常有禮貌跟工作人員打招呼，待正式受訪時再對鏡整理儀容，細節位做得相當妥當，這或許是在肥媽身上學到的藝人應有的藝德吧！整場訪問氣氛相當好，面對着比較尖銳的問題，他並沒有選擇逃避，侃侃而談又大聲放笑，用親身經歷去告訴大家要用愛去看世界，他是一位懂得領悟﹑分享﹑有愛的「千里馬」，相信作為伯樂的肥媽一定會為他感到驕傲。