專訪｜新女團VIVA揭霍汶希Mani嚴厲一面　睇演唱會一件事即場被鬧

Twins師妹英皇娛樂新女團「VIVA」今年五月正式出道，四名成員分別為：姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）較早前由金牌經理人霍汶希（Mani）親自帶到電台接受訪問，以及宣傳第一首派台歌曲《Topic Killa》。VIVA最近接受《香港01》 訪問分享第一次公開演出蝦碌故事，宣傳第二首派台作品《DTR》，以及與Mani初見面的趣事。Carina憶述與Mani初見面：「佢嗰陣時話我條腰同腳都比較粗。Mani眼中個體重磅淨係一個工具，佢隻法眼先係一個體重磅。」

VIVA接受《香港01》 訪問第二首派台作品《DTR》。（資料照片）

第二首派台作品

講到最近已經推出的第二首派台歌《DTR》，Carina分享：「我哋第一首歌《Topic Killa》其實就係好sweet，好嬌滴滴嘅女仔去追求呆滯嘅男仔嘅情況，呢一首新歌就係調返轉嘅劇情，主要係講確定關係，呢一首新歌嘅風格就係比較霸氣同主動。」至於新歌創作方面，ValC也有參與Rap的部份，她表示：「上一首歌Rap嘅部份嘅歌詞唔係我填，其實呢兩首歌都係同時間收到，呢一首新歌反而有發揮嘅空間，我自己填埋會有個歸屬感多啲，同埋個人化啲。」

至於有否留意首支派台作品《Topic Killa》歌迷們的評價和網絡留言，Carina表示：「始終我哋四個都係新人，我哋都要聽多啲睇多啲唔同嘅意見，咁先知道咩叫好或者唔好，睇到啲評論再去鞭策自己的不足。」ValC指出最深刻的留言：「嗰四個女仔嘅風格都唔係好襯《Topic Killa》呢首歌，其實我哋本身聽到同埋收到《Topic Killa》嘅時候，我哋其實都係咁樣諗，唔係好襯呢一個Sweet嘅風格，但其實我哋去完韓國拍完個MV同埋學埋舞步，反而唔會覺得我哋唔襯呢首歌，直至有人講返先覺得係喎！」

英皇全新女團發布首張團體照。（Instagram：vivahk_official）

有信心爭奪新人獎?

談及是否有信心爭奪新人獎，VIVA異口同聲表示：「我哋會繼續努力！」她們指從未參加過頒獎典禮，不過以前都有收看。ValC說：「唔好話攞唔攞獎，始終都係出道咗一兩個月時間，首先想多啲人認識。」至於現時Lolly Talk與COLLAR人氣相當強勁，VIVA如何突出自己，ValC表示：「我諗我哋都係仲摸索緊我哋嘅主打風格，有冇兩首歌嘅感覺都唔同，想搵啲歌展現到我哋四個人各自嘅魅力，現在我哋容易啲畀人記得嘅就係人數比較少，同埋我哋都希望可以表演多啲，搵一個我哋鍾意嘅風格。」

VIVA指從未參加過頒獎典禮，不過以前都有收看。（IG圖片）

VIVA與Mani初見面的趣事

一提起金牌經理人霍汶希（Mani）的名字，Carina隨即表示當初簽約Mani亦有在現場，她說：「其實可以話一入公司去傾個人發展方向，或者想組女團，Mani都係好認真，佢又好堅定又好霸氣，佢好堅定！」她指第一次與Mani見面的時候，對方透露：「我係想搵一啲好有火嘅人，嗰時我係迷惘咗兩年嘅人，我望住佢即刻眼濕濕，我係好想要呢個機會，好幸運當時遇到Mani。」講到Mani是一個很直接的人，她直言：「Mani話唔得喎！你咁肥做到女團？其實我又唔覺得嗰陣時好肥，佢嗰陣時話我條腰同腳都比較粗。Mani眼中個體重磅淨係一個工具，佢隻法眼先係一個體重磅。」

提起金牌經理人霍汶希（Mani）的名字，Carina隨即表示當初簽約Mani亦有在現場。（資料照片）

談到公司會否有體重限制，她們異口同聲表示：「Mani直接攞個體重磅出嚟，好似身體檢查。」Ada則分享與Mani初見面，並非與Carina一起約見，透露是獨自前往公司約見對方：「我知道要去見一個大人物，因為知道佢係容祖兒同埋Twins嘅金牌經理人，所以有少少壓力，同埋我自己一個人去見佢，變得會更加緊張，嗰陣時坐喺辦公室等緊Mani過嚟，第一眼見到佢就係好霸氣，好有壓迫感嘅感覺，仲有佢搽咗紅唇膏，感覺佢係一個女強人，面對面都係唔係好感講嘢。」她表示與Mani聊天最印象深刻的話題是有關箍牙方面的問題，她說：「佢叫我箍牙，我知道呢樣嘢都困擾咗我好耐，其實爸爸媽媽一早就叫我去箍牙。」

Ada表示與Mani聊天最印象深刻的話題是有關箍牙方面的問題。（資料照片）

ValC憶述與Mani最有趣的互動時刻是有一次去看張敬軒演唱會後台與對方碰面，她表示：「我嗰陣時買完嘢攞住個白色膠袋坐喺VIP嘅位置度睇演唱會，之後去到後台遇到Mani，佢就見到我拎住白色嘅袋，就問我點解，佢就問我平時會唔會拎住個白色膠袋去行路。之後我就掉咗個白色膠袋，裏面個麵包同埋寶礦力我都掉咗。」她指直接被霍汶希鬧：「你啱啱去完街市買餸！」

ValC曾被霍汶希鬧拎白色膠袋睇騷。（資料照片）

Macy透露當年簽約是18歲的階段，與Mani初次見面的時間是若干年前，她說：「嗰陣時放暑假先可以染頭髮，我染咗一個橙色嘅頭髮，嗰陣時我又鍾意比較深色嘅唇膏，所以嚇親佢。」她指Mani向她表示染頭髮需要向公司申報，並繼續說：「你細路女唔好塗啲咁深色嘅唇膏（深啡色）嗰陣時好叛逆，有少少似巫婆。我覺得Mani講得係啱，嗰陣時唔係好適合自己，做咗呢一項唔係你鍾意啲乜嘢嘢，就一定適合你。」至於公司會否下禁愛令，她們異口同聲：「咁又冇，完全冇呢樣嘢！」

Macy指Mani向她表示染頭髮需要向公司申報。（資料照片）

VIVA望做Twins接班人？

講到外界認為英皇娛樂有新女團「VIVA」有望打造「Twins 2.0」，她們引用Mani曾經說過的話：「佢以前有講過任何做Artist嘅隨時要準備好，好似以前Twins隨時打側手返就要打側手返，佢就係叫我哋隨時Ready好!」Carina指Mani非常重視「團魂」，並表示：「每個人都有不足嘅地方，要包容隊友。」ValC受到Mani的教誨獲益良多，她謹記這一番說話：「去到邊都係舞台，都係展現自己嘅機會，做個訪問起身跳舞都要跳到。」Ada談及與隊員有磨擦是很正常的事情，並笑言：「呢一個係相處之道，唔係淨係套用喺我哋四個人身上。」

VIVA第一次Chill Club《Topic Killa》舞台。（IG圖片）

澳門第一次公開演出蝦碌故事

被問到第一次在澳門水上樂園公開演出，ValC表示：「呢個演出好特別，係我哋第一次見真正嘅觀眾，同埋第一次公開演出，第一次四面台，第一次去澳門，好多嘅第一次集中係一齊，我最難忘係學識踩台，現在我要帶耳咪去踩台會更加唔放鬆。」她指真正在舞台表演時已經克服緊張，並表示：「聽到觀眾嘅聲。」Ada笑言未開始面對觀眾已經很緊張，她表示：「《全民造星IV》事隔兩年再面對觀眾唔知係點，所以好多顧慮。觀眾第一次見到VIVA可能未必認識我哋，未必聽過我哋嘅新歌，當時畀我嘅情景係好窩心，就算唔認識我哋都會同我哋打招呼，都好歡迎睇到我哋嘅表演。」

VIVA分享澳門第一次公開演出蝦碌故事。（資料照片）

這次表演結束，是否會加強鞭策自己的表現，Carina直言：「對我嚟講第一次演出，其實之前去《全民造星IV》都係電視錄影，今次見到一啲活生生嘅人，以前嘅觀眾或者公開活動都係疫情戴口罩，完全望唔到佢哋個樣。但係今次好神奇望到觀眾嘅樣，仲要睇得咁清楚，所以要更加做好嘅表演，觀眾俾心心，我反而就好專注同佢哋互動，唔記得咗自己準備要入歌，有呢啲蝦碌嘅情況，自己都偏緊張。」Macy說能夠在四面台演出已經是很幸運的事情：「第一次上呢個舞台就係四面台，對我哋嚟講係好大嘅挑戰，之前排好好多嘅動作，要去到現場嘅時候有好多變動，個舞台好複雜，變咗唔止係四面台，當刻係處理唔到。」她指這次演出絕對有美中不足的地方，更直言非常遺憾。

VIVA第一次在澳門水上樂園公開演出。（IG圖片）

Makeup :

Cyrus Lee Makeup Team

Irene Hung

Davina Cheung

Hair :

Ritz Lam Jeremy Wong

Kelvin Liu Taka Chung

Hiro Chow @myos_hair

Stylist：

Constance Lee

Peli Lam

@Constyle

Stylist assistant:

Kary Leung @Contyle

Venue：Studio Meta