高鈞賢化身地產經紀睇樓　嘆露台大過間屋：BBQ舒服過喺屋企瞓覺

現年40歲的高鈞賢去年憑TVB台慶劇《新聞女王》中飾演暖男律師而人氣急升，成功吸引不少內地粉絲關注，近期亦有參演新劇《刑偵12》，此外，他亦有積極直播帶貨，經營社交平台等等。日前高鈞賢分享了一條睇樓片，並寫道：「拍片帶你們看看香港房子🏠在寸土寸金的香港一套Loft的小型公寓大概值多少錢？租金需要2xxxx/月！！額外還有個可以BBQ的花園，如果你在香港生活or工作你會怎麼選擇？第一次像是做房屋經紀你們覺得我合不合格🤣」

去年高鈞賢在TVB台慶劇《新聞女王》中飾演邵律師。（電視截圖）

參演新劇《刑偵12》。（IG@mattkobe）

片中高鈞賢化身睇樓經紀，帶大家睇一個位於大圍的樓盤。（影片截圖）

樓價貴。（影片截圖）

估下樓價。（影片截圖）

今次是參觀朋友投資層樓。（影片截圖）

片中高鈞賢化身地產經紀，帶大家睇一個位於大圍的樓盤，他透露今次是參觀朋友投資層樓，可見單位是分層設計，屋內裝修簡約，設有開放式廚房，設備齊全。下層是客廳，上層是睡房，但空間不算大，只夠位擺單人床，而衣帽間同洗手間就位於上層，另外單位還設有一個特色大露台花園，空間十分大，適合BBQ，不過高鈞賢就笑言：「好搞笑就係呢個露台大過間屋，BBQ又舒服過喺屋企瞓覺，但係都幾好嘅。」

屋內裝修簡約。（影片截圖）

可以擺雙人梳化。（影片截圖）

設備齊全。（影片截圖）

入門。（影片截圖）

上層是睡房。（影片截圖）

只夠位擺單人床。（影片截圖）

衣帽間。（影片截圖）

洗手間空間都好大。（影片截圖）

單位設有一個特色大露台花園。（影片截圖）

露台大過間屋。（影片截圖）

BBQ又舒服過喺屋企瞓覺。（影片截圖）

高鈞賢認為該單位適合情侶或夫婦居住，尤其是大露台更適合寵物，但他就覺得樓盤不夠方便，離市區比較遠，所以只給6分，最後他更讓網民估下樓價，當中有人估計約400至600萬，但他就回覆表示不止。而翻查網上資料，片中所示應該是位於大圍的薈蕎，而高鈞賢介紹的同類型單位實用面積516呎，叫價880萬港元，網民都紛紛留言感嘆：「真的寸土寸金」，亦有不少人認為單位設計不合理：「廁所比衣帽間大，露台更大過間房，怎麼設計的」、「間隔好奇怪」、「廁所最舒服，夠大」。

6分。（影片截圖）

不夠方便。（影片截圖）

高鈞賢近年回流香港，陸續參演了不少劇集。（劇照）

《一舞傾城》（劇照）

《逆天奇案2》

馮盈盈同高鈞賢Sweet到爆。