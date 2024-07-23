冼靖峰新歌講18歲暗戀經歷　遇返暗戀對象用8個字回應佢

《聲夢傳奇》歌手冼靖峰（Archie）日前到新城廣播接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑、黃筠兒主持的《QK玉瑛室》訪問，近日推出新歌《無意冒犯》的Archie，透露新歌是自己18歲時的親身經歷，「嗰時我鍾意咗一個女仔，用咗一年時間去追佢，我哋每日都會互傳短訊，好似拍拖咁，但最尾我都冇開口，因為我覺得跨越咗條線之後，會連朋友都冇得做。」

《聲夢傳奇》歌手冼靖峰（Archie）日前到新城廣播接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑、黃筠兒主持的《QK玉瑛室》訪問。

何基佑聞言取笑Archie，他說：「咁你咪白白服咗一年兵役？」阿譚即謂：「咁又唔算，佢都冇serve人。」Archie再爆料，指自己因愛慕該女生，所以曾投其所好，對方的嗜好亦成為他的嗜好，「而且佢讀書好叻，我都要叻，要追趕佢步伐；之後我入大學撞番佢，有問佢知唔知我當年追佢？佢話『知，我等緊你開口咋』，不過問完後都冇再聯絡。」

冼靖峰新歌《無意冒犯》是他18歲時的經歷。(ig@archie_sin)

冼靖峰推出新歌《無意冒犯》，透露新歌是自己18歲時的親身經歷。

入行差不多3年的Archie在圈中發展順利，他亦展望將來，希望做到唱而優則演，「其實呢幾年我都試咗好多嘢，有唱歌、拍劇、主持同加入男團，多謝公司畀咁多機會我。」然而，家人最初擔心他三分鐘熱度，故極力反對他入行，「依家起碼養到自己，短期內目標係推出多啲自己作品，嘗試演多啲唔同角色。」