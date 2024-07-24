13萬粉絲靚女網紅疑公然地鐵被陌生男「頂屁股」　現場照瘋傳網絡

地鐵不時出現性騷擾個案，日前有網民在地鐵目睹一名頭髮花白的黑衣男子，用前身緊貼一名年輕女子背部，而該網民聲稱車廂內尚餘大量空間，該男子緊靠程度令該網民起疑心，故網民拍下照片擺上社交網，Instagram坐擁13萬粉絲的網紅「Sa妹」有見及此，現身指證疑曾被同一陌生男性騷擾。

網紅Sa妹爆被性騷擾。（IG@samuiii218）

Sa妹Instagram有13.3萬粉絲。（IG@samuiii218）

該網民後來驚覺兩人不認識對方，她發文指：「話說今日搭地鐵 有個男人同個女仔貼到實一實 當時其實架車仲有大把位... 望望下唔對路即刻影底佢（比佢望到我影佢咁好驚）果然原來2個係唔識既......勁恐怖」。

Sa妹亦有經營YouTube頻道。（YouTube圖片）

而Sa妹即轉發該則帖文，透露以往疑被同一名男子「頂Pat Pat」，她發文：「多謝呢位小姐影到佢正面同埋犯罪證據 果時我比佢頂 pat pat 我乜都唔敢做，淨係夠膽擰轉面啤住佢 然後佢已經背住我 所以我影唔到佢正面 而且佢頂住我pat pat嘅時候，我根本影唔到證據 而家終於有人影到，還我一個清白 好嬲 果時已經好唔開心 然後仲要俾班男人blame the victim！話係我問題！」而Sa妹也公開該男子背影照，憶述被他兩度「頂Pat Pat」，引起網絡熱議。

一名年輕女子疑被白髮男子「頂Pat Pat」。（網上圖片）

該男子緊貼前面的年輕女子。（網上圖片）

該男子背後有大量空位。（網上圖片）

網民上載現場照，照片在網絡引起熱議。（網上圖片）

照片在網絡瘋傳。（網上圖片）