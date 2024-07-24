52歲前性感女神突肚凸凸「孕味濃」　曾自爆遭侵犯坎坷半生

現年52歲的張文慈於1996年參加亞洲小姐比賽入行，先後效力過亞視及無綫，亦拍攝過不少電影，以性感形象示人，令人印象深刻。張文慈2020年移居內地，曾先後居住在深圳、廣州、上海、杭州。日前，張文慈從杭州飛到上海，支持好友鄧萃雯主演的舞台劇，其後更分享了兩人的合照。

張文慈是一代性感女神！（視覺中國）

張文慈在1996年亞姐中，晉身前八名，並得到「最完美體態獎」。（網上圖片）

張文慈與張栢芝及鄧萃雯情同姊妹，三人自封「三傻」，並不時相約見面。長居內地的張文慈日前到上海支持好友鄧萃雯主演的舞台劇《鰐魚》，並在IG曬出兩人合照及大讚鄧萃雯 舉手投足之間都散發著舞台上的魅力︰「特別是和張凱麗對駡那場 ，果然精彩絕倫 兩屆視後真的不是浪得虛名 👏🏻👏🏻👏🏻另外對於母語是廣東話的她， 全程三個小時要用普通話， 極多對白也真的不容易呀～而且在舞台上還有三次高空飛繩索單手下降 ，真的專業又佩服 ！《鰐魚》舞台劇 ～用鰐魚來比喻世上某些人， 真的是‘ 鰐有鰐報’ 將會在全國巡迴演出 ，未看過的朋友 值得去看看哦！」不過在合照中，張文慈似乎比之前發福了些少，穿上白色貼身裙顯得有些肚凸凸，不過可能只是裙或角度問題。

張文慈從杭州飛到上海，支持好友鄧萃雯主演的舞台劇。（IG圖片）

張文慈更分享了與鄧萃雯合照。（IG圖片）

可能係角度同裙嘅問題，張文慈看起來似乎有些肚凸凸。（IG圖片）

不過幕前常常笑臉迎人的張文慈，其實人生也非常坎坷。張文慈自小父母離異，童年還曾遇上校園欺凌；之後她參選1996年亞洲小姐後入行，以性感形象示人的她曾參演多部劇集，但就在知名度大增時，她卻在訪問中坦白道出17歲做暑期工時慘遭男同事落藥迷暈以至失身的經歷，事件曝光後，竟被外界直指是「博出位」，更因而被公司雪藏，完全沒有收入，她唯有另覓出路，接拍了三級片《強姦3OL誘惑》維持生計，但她堅持「不露點」的底線。早幾年張文慈與TVB簽約拍了幾部劇集，在《宮心計2深宮計》、《跳躍生命線》及《木棘証人》中的演出都大獲好評，而近年則長駐內地發展。