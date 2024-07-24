吳浩康8月再開騷　感謝粉絲咁多年不離棄：未必係一件好光彩嘅事

吳浩康（Deep）在今年2月24日舉辦的個唱叫好叫座，歌迷們一直也叫他盡快再開個唱，主辦單位今天（24日）公布好消息。吳浩康將於 8月10日 (星期六) 晚上在新蒲崗東蒲胡李明靜體育館舉辦「吳浩康《男歌》演唱會 」，票價分別為 $688 (樓下全企位) 和 $488 (樓上坐位) 兩種，門票於明天（25日） 下午4 時公開發售。

吳浩康將於 8月10日 (星期六) 晚上在新蒲崗東蒲胡李明靜體育館舉辦「吳浩康《男歌》演唱會 」。

吳浩康表示：「今次舉行演唱會的心情是前所未有的那般緊張，因為所有事情也來得很急，但真的不知為何會有這樣大的衝動很想去做，主辦單位 Atypical Production的邀請絕對有很大的關係，因他們的團隊由從事多年音樂及文化事業的各方好友匯聚而成，他們致力用以往經驗，勇於創新和力求精緻的精神，為世界各地的音樂單位舉辦音樂會，所以我深信今次的演出必定會更精彩，也驅使我在這個沒有太多時間宣傳，以及沒有太多時間賣飛的情況下去舉辦這次演唱會。」

吳浩康8月再開騷表示心情好緊張。

吳浩康續說：「屆時我會唱不同年份，不同階段和不同態度的男人歌，希望可以代一眾男士吐露心聲。歌單就從我人生不同階段曾經唱過的歌曲中揀選，有講述親情和友情的；也有談及愛情的，包括年青時失戀會唱的歌，以及很接近現時婚姻關係狀況的作品，我也預備了一些想和太太分享的說話。」

吳浩康話到時會唱唔同年份同唔同態度嘅男人歌。

吳浩康見到歌迷一直對他的支持也很想跟他們說：「你哋咁多年嘅守候，辛苦晒，你哋曾經因為鍾意我而未必係一件好光彩嘅事，我自己一路撐到而家，希望日後可以順利啲，令到你哋對我嘅支持都會變成一件理直氣壯嘅事。」最後 吳浩康說：「現時在正常工作和演藝工作的時間分配上，希望仍有進步空間。有很多事想去做，也很難得現時有這麼多機會，真的不想浪費任何一個機會。」