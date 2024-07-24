網民嚴選十個外國年輕女演員　《龍捲風》女主角Daisy成熱討對象

荷里活近年電影市場發展方向雖然備受爭議，另一邊廂串流平台等亦投資開發電影，雖然進入影視圈混戰的時代，但仍不乏優秀演員獲觀眾認同。近日有網上討論區正在熱討年輕女演員，他們更嚴選出十個較廣為人知的女演員。包括Kiernan Shipka﹑Mia Goth﹑Anya Taylor-Joy﹑Daisy Edgar-Jones﹑Mackenzie Foy﹑Sadie Sink﹑Victoria Pedretti﹑Elle Fanning﹑Saoirse Ronan及Thomasin McKenzie。

近日網上討論區正在熱討年輕女演員。(網上圖片)

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以上的女星全部都是30歲以下，當中Daisy Edgar-Jones亦是近來北美大熱電影《龍捲風》女主角，不少影評都表示Daisy演技特別，能帶動人心。而Kiernan Shipka於電影中則飾演一名四眼女配角，雖然打扮土氣但辨析度仍相當高，觀眾很易一眼就發現。

以上的女星全部都是30歲以下。(網上圖片)

當中Daisy Edgar-Jones亦是近來北美大熱電影《龍捲風》女主角。(網上圖片)

不少影評都表示Daisy演技特別，能帶動人心。(網上圖片)

Kiernan Shipka於電影中則飾演一名四眼女配角，雖然打扮土氣但辨析度仍相當高，觀眾很易一眼就發現。(網上圖片)

除了以上的十位女演員外，亦有網友認為部分女星值得注意，包括Sydney Sweeney﹑Mckenna Grace，以及早前飾演串流平台劇集《Wednesday》的Jenna Ortega，除了她們又有哪位年輕女演員有潛力日後能獨當一面？

除了以上的十位女演員外，亦有網友認為部分女星值得注意。(網上圖片)