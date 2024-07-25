55歲邵傳勇轉戰內地開餐廳 短劇亮相蒼老不少
撰文：胡凱欣
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現年55歲的「綠葉王」邵傳勇2007年離開TVB後便轉戰內地，他近年定居於上海。邵傳勇除了在內地開影視公司之外，更進軍飲食界，與好友夾份開素食火鍋店及餐廳。邵傳勇近年甚少在香港出現，5月時難得回港與圈中好友聚會，當時的他紅光滿面，精神不俗。
日前影視平台上傳了一段新內地短劇《萌寶特工隊爹地請接招》，新片中可見邵傳勇在劇中也有演出。邵傳勇在劇中飾演男主角沈確（王楠飾）的助手，劇中他亦原聲演出，不少網民看完都留言表示他很眼熟：「這網路劇，竟然看到了，香港電影演員」、「好面熟，好像是知名香港演員」。
邵傳勇於80年代入行，他曾經拍過不少膾炙人口的劇餘集，例如：《陀槍師姐》系列、《金裝四大才子》等。而他在《金裝四大才子》中飾演華府家丁張慈，與張家輝有不少的對手戲，而他搞笑的形象亦深入民心。
邵傳勇原來是大戶人家之子，他的太公是上海著名的裁縫師，而婆婆則是30、40年代著名電影明星顧蘭君，只可惜後來家道中落。他除了是大戶人家之子外，更與邵逸夫有親戚關係，雖然他與邵逸夫是親戚，但一直都沒有要求對方幫忙，在TVB默默耕耘。
邵傳勇轉戰內地後認識了現在的太太屠焱，屠焱有「上海童姥」之稱，邵傳勇與屠焱在2012年結婚，一直都很恩愛。雖然屠焱已離婚兼有一女，但他完全不介意，更把屠焱的女兒溫茉言視如己出。