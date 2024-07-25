55歲邵傳勇轉戰內地開餐廳　短劇亮相蒼老不少

現年55歲的「綠葉王」邵傳勇2007年離開TVB後便轉戰內地，他近年定居於上海。邵傳勇除了在內地開影視公司之外，更進軍飲食界，與好友夾份開素食火鍋店及餐廳。邵傳勇近年甚少在香港出現，5月時難得回港與圈中好友聚會，當時的他紅光滿面，精神不俗。

邵傳勇約滿ＴＶＢ後轉往內地發展。（邵傳勇微博）

不少久未露面的藝人都有出席飯局。（IG@babybohkartist）

日前影視平台上傳了一段新內地短劇《萌寶特工隊爹地請接招》，新片中可見邵傳勇在劇中也有演出。邵傳勇在劇中飾演男主角沈確（王楠飾）的助手，劇中他亦原聲演出，不少網民看完都留言表示他很眼熟：「這網路劇，竟然看到了，香港電影演員」、「好面熟，好像是知名香港演員」。

新片中可見邵傳勇在劇中也有演出。(youtube截圖)

邵傳勇在劇中飾演男主角沈確（王楠飾）的助手。(youtube截圖)

不少網民看完都認得出邵傳勇是香港演員。(youtube截圖)

邵傳勇蒼老不少，臉更瘦到凹下去。(youtube截圖)

邵傳勇於80年代入行，他曾經拍過不少膾炙人口的劇餘集，例如：《陀槍師姐》系列、《金裝四大才子》等。而他在《金裝四大才子》中飾演華府家丁張慈，與張家輝有不少的對手戲，而他搞笑的形象亦深入民心。

邵傳勇在《陀槍師姐》系列飾演歐志強（花灑）。（影片截圖）

邵傳勇在劇集《金裝四大才子》中飾演華府家丁張慈，與男主角張家輝有不少對手戲。（影片截圖）

邵傳勇原來是大戶人家之子，他的太公是上海著名的裁縫師，而婆婆則是30、40年代著名電影明星顧蘭君，只可惜後來家道中落。他除了是大戶人家之子外，更與邵逸夫有親戚關係，雖然他與邵逸夫是親戚，但一直都沒有要求對方幫忙，在TVB默默耕耘。

雖然邵傳勇與邵逸夫是親戚，但一直都沒有要求對方幫忙，在TVB默默耕耘。

邵傳勇更與邵逸夫有親戚關係。

邵傳勇轉戰內地後認識了現在的太太屠焱，屠焱有「上海童姥」之稱，邵傳勇與屠焱在2012年結婚，一直都很恩愛。雖然屠焱已離婚兼有一女，但他完全不介意，更把屠焱的女兒溫茉言視如己出。

邵傳勇轉戰內地後認識了現在的太太屠焱。（邵傳勇微博）