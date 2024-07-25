鍾嘉欣入行20年推出勵志歌送粉絲　率先現身一展靚聲為演唱會預演

下月將到廣州舉行演唱會的鍾嘉欣，日前出席保健品牌永恆生活產品「Forever香港年會2024」活動大開金口，甜美悅耳的歌聲成功俘虜場內觀眾，正好為個唱注下「強心針」！她還期望年底推出一首勵志新歌送給粉絲，作為自己入行20年的一個記念。

鍾嘉欣在活動大開金口，甜美悅耳的歌聲成功俘虜場內觀眾。

夢想在港開騷

宣布全面復出的鍾嘉欣日前獲邀出席「Forever香港年會2024」活動，既與品牌總裁Aidan O’Hare、行政副總裁Garin Breinholt 、亞洲副總裁拿督CG Tan及大中華區總經理Erwin Lai分享健康心得，又即場獻唱金曲，仿如預演演唱會般，令現場氣氛沸騰，「Encore」之聲不絕於耳。嘉欣謙稱其實每次上台唱歌總略帶緊張，很感恩大會Forever Living給她預演機會，令她早日感受舞台的張力，談到演唱會籌備進度，嘉欣笑言幸得老公和子女的支持，已準備得「八八九九」：「我成日同仔女喺屋企練歌，囡囡最鍾意我首《Love Love Love》及《最幸福的事》。」嘉欣續說香港是其歌唱事業發源地，最大夢想還是在港開個唱。

鍾嘉欣宣布全面復出。

演藝事業恨似汪明荃

自2015年宣布結婚並移居加拿大，鍾嘉欣坦言心中一直牽掛着支持她的人，故多年來即使在外國生活，亦會在能力範圍內保持最佳狀態，尤其注重美容，她笑言如今已是「美容達人」！嘉欣自言最希望如汪明荃一樣，能夠透過演藝事業一直陪伴大家成長，用正能量打動人心，在今年入行廿載的特別日子， 決定籌備推出一首勵志新歌送給粉絲，期望以歌曲灌輸正能量，讓大家走出黑暗。

分享凍齡秘訣

提到健康保養，鍾嘉欣分享了她的凍齡秘訣，是每天吃早餐前先飲一杯暖水、檸檬水等清腸胃，近年又愛上焗桑拿，還有意在家中添置桑拿室，嘉欣還自爆很喜愛Forever Living的天然產品，加上勤敷面膜，才養成白滑肌膚。嘉欣亦很注重小朋友健康，反而老公態度則較隨性，她表示：「仔女都好好動，囝囝愛玩冰球，我同老公夢想佢將來做冰球運動員；囡囡就喜歡網球，同老公一樣，佢已贏獎無數，反而我最冇運動底子。」