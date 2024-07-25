天空城堡︱松下奈緒等五女優演活豪門爭鬥　小雪罕拍劇煲原作偷師

韓劇《天空城堡》在亞洲各地取得空前成功，日劇版將於今晚（25日）隆重首播，逢星期四晚上10時在「黃Viu」上架。該劇集結松下奈緒、木村文乃、小雪、比嘉愛未和高橋瑪莉潤等不同年代的實力派女星強強聯手，有望呈現更在地化的升學壓力及豪門鬥爭，為觀眾帶來與別不同的暗黑日劇！香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

《天空城堡》日劇版經已首播。

《天空城堡（日本版）》的故事舞台設定在富人區「Sky Castle」，完美名媛淺見紗英（松下奈緒飾）、二階堂杏子（比嘉愛未飾）、夏目美咲（高橋瑪莉潤飾）和家人過著幸福生活，直到新住戶南澤泉（木村文乃飾）和神秘的考試協調人九條彩香（小雪飾）的出現，讓貴婦們的戰爭進入了新階段！為了扶持丈夫、培育子女，她們展開了一場又一場的鬥爭，然而看似優雅的她和她，卻有著不為人知的痛苦和秘密⋯⋯

比嘉愛未、松下奈緒、高橋瑪莉潤（日版《天空城堡》官方Instagram圖片）

繼《六本木Class》後，日本朝日電視台再度大動作改編韓劇，這次更選定了日劇少見的狗血風格！原作《天空城堡》在韓國播出後廣受歡迎，不但仔細描繪上流家庭爭奪教學資源的狀況，同時直斥了極端殘酷的升學亂象，引發全城熱討！劇集成功創下23.8％超高收視，更成為韓國非無線電視台最高平均收視劇集，讓日版也被看高一線。

比嘉愛未

除了深受觀眾喜愛，《天空城堡》同樣備受日本女演員追捧！劇中飾演完美名媛「淺見紗英」的松下奈緒透露，早在接拍前便看過原作：「原作真的非常好看，所以我接到這個角色後，我又仔細地看了一遍，讓我更加著迷！這次的角色很有挑戰性，我會帶著興奮的心情來參與拍攝。」鮮有接拍日劇的小雪亦自認是「天空迷」：「之前就看過原作了，那時候覺得『韓劇真的太厲害，非常好看』！作為觀眾，我真的很滿意，所以我去扮演『九條』時，我也有點覺得不太適應；但是我相信用日劇的方式來重新呈現，可能會為觀眾帶來新的感覺！『九條』是一個不會流露感情、就像AI一樣的角色，不過這正是她的魅力，也是劇情的一大重點，所以我會努力塑造角色。」

松下奈緒早在接拍前便看過原作，大讚非常好看，接到角色後再次翻睇。