愛回家｜前港姐季軍正式登場演律師　獲讚靚女演技自然似陳法拉

無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》近期「大換血」，除了接連有幾位主要角色先後離巢之外，亦更換全新主題曲及片頭，更加入不少新演員。繼早前港姐冠軍林鈺洧以「港版羅拉」殺入劇組後，2021年港姐季軍邵初亦已正式加入。邵初在昨晚（24日）一集正式登場，飾演律師Minnie，劇情講到她被大龍生（羅樂林飾）挖角過檔，並入職接龍法律部，但就被KC（歐瑞偉飾）針對。

邵初在2021年參選港姐奪得季軍後入行。（IG@kristyshaw.c）

邵初已正式加入《愛．回家之開心速遞》。（IG@kristyshaw.c）

為新角色剪短髮。（IG@kristyshaw.c）

網民大讚新Look更顯年輕。（IG@kristyshaw.c）

一改入行以來維持的長髮形象。（IG@kristyshaw.c）

劇中邵初以一頭短髮示人，一改她入行以來維持的長髮形象，令觀眾耳目一新。而對於邵初在劇中初登場，不少內地網民都有留意，更在小紅書掀起熱議，大讚她靚女有氣質，演技自然，當中更有人指她似陳法拉，有甜美知性的感覺，又表示希望她的戲份愈來愈多，成為劇集常駐角色！

邵初在昨晚（24日）一集正式登場，飾演律師Minnie。（YouTube影片截圖）

劇情講到她被大龍生（羅樂林飾）挖角過檔，並入職接龍法律部。（YouTube影片截圖）

但就被KC（歐瑞偉飾）針對。（YouTube影片截圖）

邵初在劇中初登場。（YouTube影片截圖）

不少內地網民都有留意邵初的演出，更在小紅書掀起熱議，大讚她靚女有氣質，演技自然。（網上截圖）

當中更有人指她似陳法拉，有甜美知性的感覺。（IG@falachenfala）

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對此，邵初亦有發文感謝大家支持：「謝謝大家的評論，期待下一集了🥰大家的建議我看了，你們的讚美令我更有信心做好，負評也令我更有動力進步，我會努力進步，希望大家看着我成長。看到有問我是常駐嗎？那就要看觀眾你們的反應嘍！」

邵初發文感謝大家支持。（小紅書圖片）

睇返自己演出。（IG截圖）

慶祝生日。（IG@kristyshaw.c）

邵初加入TVB短短3年已經主持過不少節目。（IG@kristyshaw.c）

現年30歲的邵初加入TVB短短3年已經主持過不少節目，曾陪曾志偉到珠海出席樓盤活動，一度被指極速上位，成為新寵。身為中越混血兒的邵初，外形出眾，但由於樣貌偏成熟，多次被網民針對她的年紀，更慘被批是「老餅港姐」，她亦曾坦言因被批「好樣衰、好老、好肥」而感到傷心，不過她就愈戰愈勇，去年年底更首次挑戰拍劇，接拍重頭劇《巾幗梟雄之懸崖》，與視帝黎耀祥及視后胡定欣合作，備受力捧！

邵初曾陪曾志偉到珠海出席樓盤活動，一度被指極速上位，成為新寵。（IG@kristyshaw.c）

外形出眾。（IG@kristyshaw.c）

邵初當時以27歲之齡參選港姐，由於樣貌偏成熟，多次被網民針對她的年紀，更慘被批是「老餅港姐」。（IG@kristyshaw.c）

大曬泳衣照。（IG@kristyshaw.c）

背面開窿。（IG@kristyshaw.c）

邵初曾在旅遊節目《請1日假去旅行》中坦言因被批「好樣衰、好老、好肥」而感到傷心。（電視截圖）