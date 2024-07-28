專訪｜八両金自嘲太樣衰演警察都被當冒警追截　揭周星馳私下一面

很久不見八両金了！近年他長駐內地，早前難得回港，《01娛樂》亦把握機會與他見見面，聊聊近況。香港觀眾認識八両金，固然因為他在周星馳（星爺）電影《食神》、《喜劇之王》等的演出，戲份不多卻讓人極為深刻，相隔廿幾年仍是港產片上一大經典。他直言自己80年代就做臨記，十多年間多次試圖退出，兜兜轉轉還是重回這一行，後來更遇上了星爺。這些年來不少與星爺合作過的演員都先後與他反目，很多人說他惡，視對方如親弟的八両金卻說：「佢有咩得人驚呀？咁斯文！」

場地：樓下火鍋飯店



八両金久未在香港露面，原來是忙於搞自家品牌洗頭水，稍後亦計劃拍短劇。（林志龍、麥超億攝）

八両金已有近十年未有參與香港的影視作品，不少人好奇他的近況，他主力忙於打理自家品牌「八両一族」洗頭水，稍後即將拍短劇，「而家全中國都好興拍短視頻，幾十萬拍100集，一集分零鐘。投資就唔大嘅，但問題係你拍出嚟啲劇要好受歡迎，好多人碌爆你，好紅好火，好多人睇，咁你先可以喺部片賺到啲錢，如果唔係就白投資。」八両金從零幾年已返內地投資，做過服裝生意，見冇發圍又轉戰網大，中間縱然失敗過，但他就看得很開，「每個人命格都唔同，有啲一投就成功，有啲投幾多樣嘢都失敗。呢啲有喜有悲，有起有落，反正我都係當一份工作咁去做，如果之後可以做啲直播基地，帶返一部份人賺到錢，有工作，名成利就，我哋都起碼開心啲。」

八両金今年已經70歲，但頭髮仍然十分濃密，他說這是真髮，絕非假髮，不過當然有染髮。（抖音：八両金）

因偶像李小龍留冬菇頭 為睇《精武門》等足三日三夜

八両金1978年來港，對娛樂圈根本沒興趣，更遑論做藝人，不過他卻是一個超忠實的李小龍迷，就連他的招牌冬菇頭，原來也是向偶像李小龍致敬。「我為咗去等睇佢第一部戲，《精武門》，等咗三日三夜！買咗票，嘩，好有型，睇完之後，發覺佢嘅頭髮係咁樣，我就走去髮型屋，話同我剪個李小龍嘅頭髮，剪剪剪剪，一開頭仲有兩條辮仔出嚟，但係後尾修修下一條辮都冇，變咗純冬菇頭。」嗯，但不得不說，這個髮型其實不太像李小龍，八両金也笑謂：「咁你個樣事實都唔似李小龍呀嘛。你鍾意李小龍，你扮李小龍，但係個樣都唔似李小龍，同佢似足個頭都冇用。」

來港沒多久，八両金（左二）已頂著一頭招牌冬菇頭，直至90年代中期他要拍《飛歲雄師之極道戰士》，飾演飛虎隊，便不得不換髮型，他說：「第一次剪頭髮就係咁嘅情況。」（《飛歲雄師之極道戰士》劇照）

八両金一直視李小龍為偶像，他留招牌冬菇頭，原來也是因為對方！（Instagram：yumiwong_official）

曾做83版《射鵰》臨記 被黃日華要求換人大受打擊

大部份觀眾都從周星馳電影認識八両金，卻不是太多人知道他80年代拍過劇，甚至連他也問筆者：「你點會知道㗎？」80年代他已有自己的裝修生意，但不是日日有工開，碰巧有人問他懂不懂功夫、有沒有興趣做群眾演員，「我話我識功夫，變成人哋攞$80、$100一日，我就攞$200幾$300一日。」於是他被安排入《射鵰英雄傳》劇組，當年是黃日華和翁美玲的版本，但八両金的劇集生涯卻一日都冇，「有一幕戲，要押西毒歐陽鋒入嚟，我隔籬個演員高大啲，我矮啲，我啲戲做得好足，『啪！跪低！』撳佢落去，個戲都做好咗，但黃日華出嚟嗰陣時，話點解隔籬嗰個人咁矮，就叫導演換人，我第二日都唔睬佢，唔嚟喇！」

八両金重現自己當年做《射鵰英雄傳》臨記的戲碼，他指自己交足戲，卻因為身高被黃日華要求換人。（林志龍、麥超億攝）

無心做演員 因學歷低為張證書讀訓練班

此後他都拍了幾套戲，又拍過青島啤酒廣告，當然不是擔正，只是與其他跑龍套在後面嘻嘻哈哈，但他很快已萌生退意，「對娛樂圈覺得好煩，都唔尊重人嘅，原來呢行嘅規矩係咁，咁我去做生意。」於是他又去開餐廳、開花店，卻有人突然去其餐廳邀他做演員，問他要不要拍戲，八両金一口拒絕：「我話『拍戲？拍戲你走去搵靚仔啦！』佢話就係你呢個樣，我就想打你，我話我依個樣關你咩事啫，唔想講喇，佢話：『唔係呀，你呢個樣好特別，唔出聲嗰陣時你企喺度人哋會驚你，但係當你講嘢，人哋就覺得哈哈笑。』」八両金當時不知演戲為何物，對方於是提議他去讀訓練班，他本來心想自己都三十幾歲，還讀什麼書，對方卻表示讀完可以獲得明星校長簽發的畢業證書，一聽到「畢業證書」四字，八両金雙眼便發光了。

八両金過往他因常常演壞人感灰心，至於做醜角他又曾否介意呢？他表示：「做壞人好似好霸氣，但係出面啲人睇完之後，分分鐘對你有種唔係好尊重嘅感覺，覺得你咁霸道㗎咩。但係做醜角、搞笑嗰啲，觀眾有一種同情心，你點醜都好，但係演出嚟好搞笑，會有一種為你嘅心，唔同嘅。」 （林志龍、麥超億攝）

他說：「我讀書讀得好少，嚟香港我讀過夜校，我日頭做地盤，夜晚走去讀夜校，讀到小學幾年班就畢業。嗰陣時我旁邊嘅同學8、9歲，但我20幾歲，我問佢哋呢個字點寫，嗰個字點寫。」雖然做生意收入都過得去，賺到錢，但八両金深知香港是個講求證書的地方，想再發展的話，有張證書傍身還是比較吃香，於是他加入了訓練班，都未讀完已有人招攬他去拍戲，那是狄龍、任達華、李子雄等主演的《廉政第一擊》，他在裡面飾演殺手，開了這個頭之後，打後四、五年全部角色都是壞人、黑社會、打打殺殺，更令他出街時常常被人撩打架，有黑社會跟他說：「你成日喺螢光幕咁好打，夠膽同我哋打！」、「你成日扮黑社會，你邊瓣㗎？」八両金不勝其煩，再次想退出。

八両金第一部電影是《廉政第一擊》，他飾演李子雄的手下，是位心狠手辣、殺人於無形的殺手，許志安、金興賢等都死在他手下。（《廉政第一擊》劇照）

屢演壞人感灰心 演警察更被真警察當冒警追截

當時他有得收租、生意又上軌道，於是決定不再拍戲，開玩笑說了句：「成日做衰人，有得做好人我就拍！」又恰巧地，八両金下部戲終於有得做好人，更是一位警察，但現實卻未如他想像中發展，「喺旺角拍咗個鏡頭，第一日做警察，行咇嗰陣時，行幾步路就真係俾警察捉住我！佢話我扮警察，唔知我拍緊戲吖嘛，個鏡頭係Top shot，見後面啲警察追住我跑跑跑，以為我冒警。」經此一役，八両金無奈地領悟出：「你咁樣衰，都做唔到好人。冇計啦，呢一生人，你生嘅樣係整定。」現實往往就是如此愛作弄人，很多人想拍戲都冇得拍，但八両金卻是每次要走都走不了，此時他又遇上了《食神》這個機會。

八両金初入行屢演壞人感灰心，後來終於有得演好人，卻自言太樣衰，著起警察服拍戲都被真警察當冒警。（劇照）

生平最怕曱甴 拍《喜劇之王》被活蟲鑽耳極大犧牲

他第一個反應是：「唔係呀嘛？要搞笑，我點得呀？我個樣咁凶神惡煞。」結果他還是去了，於是造就了䟴吓䟴吓講：「爭咩吖！溝埋嚟做瀨尿牛丸吖笨！」這經典一幕，原來最終播出的鏡頭是NG畫面，八両金的「哎呀，Sorry！」不是台詞，是他忘記對白的真實反應，不過李兆基一句：「講過啦！繼續吖！」就令他繼續連戲，重新講過完整對白，「嗰Part其實係NG嘅，唔知係第一定二次，後尾拍咗十幾個鏡頭，都係話呢個NG鏡頭係最搞笑。」

八両金首次在周星馳電影亮相，就是「䟴吓䟴吓」這一幕，他更說最後播出的版本其實是NG鏡頭。（《食神》劇照）

另一個經典角色，必數《喜劇之王》的夜總會恩客Pierre，八両金為了這場戲可說極大犧牲，醜化自己小兒科，但要被曱甴爬頭，又被活蟲鑽進耳裡才是大件事，問他本身怕不怕昆蟲，他秒答：「我梗係驚啦！我對住一隻狼狗撲過嚟，或者對住一隻豹撲過嚟，我都夠膽同佢打！我人生最驚就係一隻曱甴，一隻螞蟻……嘩，嗰種毛孔（毛管戙）嘅感覺好唔舒服！」他最初以為是道具蟲，工作人員說是真蟲，還拿了一堆蟲放上手，他問：「真係要擺入去？」對方叫八両金到時不要望，眼不見為淨，八両金心想：「唔睇都有個感覺㗎嘛！」但他硬著頭皮上，在心裡自我遊說要把這些蟲當作自己養的寵物，要好好愛護牠，減低恐懼。話雖如此，不過這絕對是為藝術犧牲，他表示：「做演員去到現場，你要知道你係一個藝術品嚟㗎咋，你唔係一個人，你係藝術品，導演叫你做乜嘢，你就要做乜嘢。」

八両金生平最怕就是昆蟲，為了演活角色他只好安慰自己、克服恐懼頂硬上，幸好工作人員後來在耳裡塞了一張紙隔住，讓蟲不會鑽進去。（《喜劇之王》劇照）

讚周星馳斯文唔惡 當對方親弟：邊個蝦佢我同佢打

很多與周星馳合作過的藝人，後來都先後與他反目，又有人說他惡，八両金卻不這樣認為，他說：「我知周圍嘅環境，好多人都好怕佢，嗰時好多人話星爺得人驚，但係呢個人冇乜得人驚喎，咁斯文，同佢傾偈又好好傾。」他說星爺純粹是一個對工作很認真的人而已，「如果你達唔到佢要求，佢梗係嬲！拍咗10 Part、8 Part你都係咁樣，咁佢梗係嬲啦！」一講完，八両金馬上戲精上身，前後演活兩種於其他電影以及周星馳電影裡的劫匪，前者兇狠、後者滑稽，連揸支假槍都手震；一秒切換角色，難怪獲得星爺認可。文字傳達當然不夠傳神，大家一定要睇片。而對於秒速入戲，八両金說：「要有畫面畀導演，畀佢睇得到，你係一個專業嘅演員，要做咩角色，好快，幾分鐘裡面即刻入埋你個頭腦度。」

八両金戲精上身，演活兩種於其他電影以及周星馳電影裡的劫匪，前者兇狠。（林志龍、麥超億攝）

後者滑稽，連揸支假槍都手震。（林志龍、麥超億攝）

他續說自己對星爺的印象，對他而言星爺如像親弟弟，講到對方有否孩子氣一面，他認為二人都是同一類人，平時在出面可能很霸氣，實質上對小朋友、老人家都格外尊重。八両金又表示：「雖然佢資格比我大，威望比較大，但係我當正佢好似我親生細佬咁樣，唔係話佢細過我，佢名望，技術一定好過我，只不過傾偈好舒服，做嘢又好，平時食飯又好，好舒服。」更說：「邊個蝦佢我就幫佢！同佢打！」