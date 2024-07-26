張學友杭州演唱會因身體問題取消3場　撰長文向歌迷致歉交代病情

63歲的「歌神」張學友正在舉行「60+」世界巡迴演唱會，近日巡演到杭州站時，出現聲沙的情況。其實他3月時因確診新冠肺炎已經臨時取消上海三場演出，上月再因為感染RSV（呼吸道合胞病毒）而取消台北小巨蛋其中三場演出。昨日（25日）主辦方公布張學友因為身體狀況，原定後日（26日）起至28日的場次都需要取消，令到不少歌迷大感錯愕。

原定明日（26日）起至28日的場次都需要取消，令到不少歌迷大感錯愕。(網上圖片)

張學友在杭州開騷時，因為聲音出現狀況，他向在場的歌迷90度鞠躬道歉，今天再宣布取消三場演唱會。主辦方公告表示：「因藝人身體狀況及為保障演出的精彩呈現，經慎重考慮，現遺憾通知大家，原計劃於2024年7月26、27、28日在杭州奧體中心體育館舉辦的《張學友60＋巡迴演唱會》，由此給各位觀眾帶來的不便，我們深表歉意。」而票務及其他後續處理方案，稍後亦會公布。

張學友在這個巡演的一開場就又唱又跳，幾乎無暇休息。（視覺中國）

張學友向歌迷致歉

張學友更寫下長文透過唱片公司向歌迷道歉及交代病情，他表示上周完成杭州第二週回港後，一下飛機就去了看耳鼻喉專科，並做全身檢查。最後發現其中三個鼻竇「可能因為之前的病毒未清引致輕微發炎」，同時因鼻液倒流引致聲帶感染致紅腫影響發聲。不少歌迷對於他的情況都表示十分擔心，希望他可以多點休息。

張學友在這個巡演的一開場就又唱又跳，幾乎無暇休息。（視覺中國）

張學友情況好得差不多

張學友表示有依照醫生指示按時服藥，讓聲帶休息一下，雖然張學友已經好得差不多，但他仍然覺得自己未在狀態，於是忍痛取消演出：「姑勿論是自己心理素質差，還是60+了恢復能力沒有從前強，每次取消演唱會必定會為大家帶來諸多不便和困擾，無論是對觀眾、主辦以及有關部門、工作伙伴，我都感到十分抱歉，十分無奈，對不起！」