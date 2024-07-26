燃！沙排少女劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《燃！沙排少女》陸劇有方坤、俞小瑜作為編劇，宋洋為執導，由張雪迎、許齡月、費啓鳴、高旻睿領銜主演的一套以現代青春勵志為題材的電視劇。該劇由一眾年輕演員主演，十分配合青春熱血的主題，而且是少數以沙灘排球為主軸的劇集。許齡月近年有出演《承歡記》，是次拍擋張雪迎飾演對手變成隊友，期待她們在沙排場上的交鋒！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

燃沙排少女@Weibo

《燃！沙排少女》｜劇情大綱

喜歡打沙灘排球的李果朵(張雪迎 飾)，本想參加海洋大學沙排隊，卻遭到原隊友塗玲玲的拋棄，得到暗戀者邵年(費啓鳴 飾)的幫助，順利考進新港大學，認識了落選國青隊而放棄打排球的天才少女陳蔚藍(許齡月 飾)。新港大學沙排隊正值低迷，李果朵成立女子沙排隊，並說服陳蔚藍等人加入，決心以大學生聯賽冠軍為目標，拯救球隊！然而，隊內矛盾重重，陳蔚藍和沙排男神高歌(高旻睿 飾)難以相處，大三師姐嚴小鯨、莫西西(朱近桐 飾)態度敷衍，新手球員楊景璇實力跟不上等。幸好，隊友們依然不離不棄，有李果朵的帶領，沙排隊齊心協力訓練了整整一年，從一盤散沙變成默契十足，李果朵和陳蔚藍終於能帶領球隊踏上了大學生聯賽的戰場，開啟了青春拼搏的征途。

《燃！沙排少女》播出時間｜最新追劇日曆

《燃！沙排少女》一共有36集，7月27日起由騰訊視頻、愛奇藝播放，會員首播六集，每日更新兩集，而非會員就首更兩集，每日更新一集。

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《燃！沙排少女》｜演員人物關係圖

待官方更新

《燃！沙排少女》｜演員

張雪迎 飾 李果朵

性格倔強，熱愛沙灘排球，重振大學排球隊

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費啓鳴 飾 邵年

暗戀女主角李果朵

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許齡月 飾 陳蔚藍

落選國青隊，放棄打排球，認識李果朵重拾沙排

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高旻睿 飾 高歌

被稱為沙排男神，排球隊的一員