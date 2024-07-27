蔡少芬自爆曾被同劇演員陷害　唔忍當場同導演對質：我覺得很委屈

2011年內地推出古裝劇《後宮甄環傳》大受歡迎。而相隔13年後劇中多位演員齊集合作推出《煥新環遊傳》綜藝節目，回顧過去拍劇時點滴。而在最新一集中，提到職場問題時，蔡少芬（Ada)就二話不說曾被同劇演員陷害，令大家都紛紛猜測到底是誰呢？

《煥新環遊傳》引來不少話題。（《煥新環遊傳》微博圖片）

職場問題多多，在演藝圈更是，而Ada就親身經歷過被同劇演員陷害，對於是在甚麼時期，那一部劇等，她並沒有多說，只詳述當時的情況：「我在拍那場戲的時候，我跟他（某演員）說還沒到我，我去餐廳那邊坐一下，然後如果到我的時候，因為那場戲我跟他的，我說你就打個電話，發個信息告訴我，我立馬跑下來，然後他說可以，你去吧！他們還在說要改動甚麼的，我說好吧，然後我就妝也弄好了，甚麼都弄好了，穿也穿好衣服了，就坐在那邊等，等了好久好久還沒到我，我就心裡面想，沒事幹就下去走一下吧！」

Ada曾被同劇演員陷害。（《煥新環遊傳》微博圖片）

沒想到她走下去一看，已經看見一大堆人正在拍戲了，當時她就感到不妥：「我說你們拍到甚麼，還沒拍？然後他就說等你（導演），那個導演就很生氣說，全世界在等你，我說怎麼會等我，我不是已經在那個餐廳嗎？然後那個人，別說了，快點了，進去了這樣，然後我就說好吧，然我進去我說你為甚麼不打給我，怎麼會讓人家等，我就很難過，因為我不喜歡遲到的，然後我就怎麼那麼笨，而且很浪費時間，我只有這一場我就收工了，為甚麼要在上面等，我就很怪自己。」

Ada感到委屈。（微博圖片）

待機器還在弄的時候，Ada就跟那個演員說：「我說我很生氣，我為甚麼要坐在那邊那麼久呢？我說你沒有發信息，我也沒看見，他說別說了，然後因為它是棚景，他（導演）就按下來就很大聲地說別再說了，演吧，他好像等很久的，然後生氣了，你明白嗎。我還說那些話，我都懵了，然後我說你說甚麼，你再下來跟我說一下，因為我覺得很委屈，我說你下來跟我說一下，然後他就說拍了，然後就拍完了。」而我內心一直是感到委屈的，所以就走去同副導演傾談：「我說你知道我一直在樓上在等嗎？他說沒人告訴我們，我說那個不是知道嗎？我已經跟他說過的，他說我們問了，沒人知道你在哪，他也不說，然後我就知道，那個以後小心他。」而對於她口中的「他」沒有指名道姓，所以引起大家不少猜測。