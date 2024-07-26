陳懿德難忘獲天王郭富城親身上陣教跳舞　同病相憐：斷過十字韌帶

天王郭富城(Aaron)較早前上TVB《東張西望》女神陳懿德（德德）的節目專訪單元宣傳下個月即將於紅館舉行的演唱會。德德接受《香港01》 訪問表示：「今次其實係第一次同Aaron做訪問！之前台慶現場睇過佢嘅表演，但親身做訪問就真係第一次！佢好nice好親切而且好gentlemen！」

TVB《東張西望》女神陳懿德（德德）。（Instagram：taktakrachel）

陳懿德（德德）較早前專訪郭富城，順勢宣傳他下個月於紅館舉行的演唱會。。（Instagram：taktakrachel）

郭富城自爆斷過十字韌帶

德德續說郭富城在專訪中向她透露：「佢分享咗原來八年前佢喺演唱會前左腳十字韌帶斷咗嘅經歷，其實我自己都斷過，所以我明白未做手術基本上係寸步難行，但佢竟然可以忍住呢個痛繼續上台表演跳舞，繼續開演唱會。令我深深感受到佢有幾專業，熱愛舞台同錫fans。」

郭富城在專訪分享八年前演唱會前左腳十字韌帶斷咗嘅經歷。（節目截圖）

陳懿德指自己也斷過十字韌帶。（節目截圖）

難忘獲天王郭富城親身上陣教跳舞

至於談到郭富城相當寵愛粉絲，她指對方表示：「佢仲特登為粉絲作咗首歌叫《您》 ，他希望演唱會嘅時候可以同大家分享，真係唔怪得啲fans都對佢愛愛愛不完！」她憶述與郭富城最深刻難忘的互動：「佢教我點樣去跳一個專為歌迷而設嘅舞步動作，希望到時大家可以一齊跳，Aaron之前嘅演唱會都充滿住驚喜，期待下個月即將於紅館舉行的演唱會。」