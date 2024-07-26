炎明熹現身TVB節目尋訪貓店長連環蝦碌　連節目名都唔記得

炎明熹近日陷入被雪藏疑雲，自傳出不續約TVB，已經2次公開活動未見TVB派員採訪。《他和她的喵店長2》最後一集，原本聲音導航的炎明熹（Gigi）將粉墨登場，探訪有62年歷史的彩虹邨。節目開始Gigi原本很開心宣布近日榮升貓奴，不過當介紹節目時，卻出現蝦碌︰「好開心今日可以親身嚟拍攝『我』……唔記得咗個名。」



節目一開始Gigi炎明熹便出現蝦碌事件。

節目一開始Gigi炎明熹便出現蝦碌事件。

Gigi探訪邨內一間香港所餘無幾的租書店，店主張先生透露全盛時期，經營有7間店，目前只餘這一間，他略帶無奈說︰「疫情前都開始沒落，加埋疫情呢行已經玩完，嚟到彩虹邨應該係最後一間，已經計劃緊退休。」店內養有星星及黑白兩姊妹，都是流浪貓的後代，被張先生夫婦視如囡囡。老闆娘張太透露以往邨內有很多流浪貓，除餵養外還留了一條通道讓牠們自由出入，有流浪貓在店內誕下兩姊妹。星星跟黑白稍為怕陌生人，但在零食威力下，很快跟Gigi打成一片。

租書店張先生夫婦育有星星及黑白兩隻貓店長。

（左）貓店長星星及黑白。

Gigi炎明熹被老闆娘一句說話K.O.。

張太慨嘆見證行業衰落︰「呢度有兩間中學、兩間小學，以前啲學生就算唔買、唔租，放學時間、食晏時間都會嚟打下躉。」她笑言不時有學生遲還書被罰錢，最多一次收到3千多元罰金，她感慨說︰「租書容易，要佢還書就難，還書係一個責任感問題。」接住Gigi問起遇過最遲還書是多久時，卻被張太一句K.O.︰「佢唔需要還就係最遲啦。」搞到Gigi接不下去。

Gigi還探訪在邨內有60年歷史的藥房，貓店長為叻叻，藥房老闆方先生說︰「叻叻4個月時拎返嚟，而家已經5歲，合眼緣。」方先生表示叻叻當時左眼已經受傷失去視力，最後遵照獸醫指示縫合減少發炎機會。藥房內經常人來人往，客人都會逗叻叻玩，因此養成牠不太驚人的習慣。此外，Gigi師妹《聲夢傳奇2》學員江廷慧（Vivian）亦有同行，還為師姐及貓貓充當攝影師，作品非常專業。

Gigi炎明熹今集登場探訪彩虹邨的藥房貓店長叻叻。

Gigi炎明熹今集登場探訪彩虹邨的藥房貓店長叻叻。

Gigi炎明熹今集登場探訪彩虹邨的藥房貓店長叻叻。