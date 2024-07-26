東張西望｜容羨媛宣布離巢TVB　曾志偉大方祝福：唔開心再返嚟

《東張西望》主持容羨媛擁有高學歷，她在香港理工大學的建築經濟及管理學（榮譽）理學士畢業，亦是香港浸會大學傳理系碩士畢業生。容羨媛在2008年加入TVB，初期於TVB娛樂新聞台擔任節目主持，其後於2012年正式加入《東張西望》擔任主持，至今已經在節目持續亮相長達12年。今晚（26日）播出的《東張西望》其中一個環節播出較早前一眾「東張女神」出席慰勞宴，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉亦有現身支持，他說：「呢一個節目(《東張西望》）係我哋TVB收視最高最多話題。」之後他望向主持人容羨媛，順勢對着鏡頭為容羨媛宣布離巢TVB的消息。

《東張西望》主持容羨媛宣布離巢TVB。（節目截圖）

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉大方祝福容羨媛。（節目截圖）

容羨媛下星期二Last day

曾志偉在節目中向容羨媛說：「我知道你下個禮拜就會離開我哋，希望你去到嗰度就會開心，有乜嘢唔開心就再返嚟，我哋大家畀個祝福佢。」容羨媛更一度感動落淚。慰勞宴影片播放完後，容羨媛繼續主持今晚的節目，並向觀眾交代：「下星期二先至到係我最後一日，不過今晚就有《全城起動迎奧運》。因為奧運即將舉行，《東張西望》星期六日都會停播，下星期一至五就會改為晚上七點鐘播放。」

容羨媛出席慰勞宴時，聽到曾志偉的祝福都不禁感動落淚。（節目截圖）

容羨媛曾在《萬千星輝頒獎典禮2020》奪獎。（IG@fiyung）