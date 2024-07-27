王家衛攜妻出席聚會激罕除黑超　與太太酒吧結緣視對方為靈感女神

著名導演王家衛過往經典作品無數，包括《阿飛正傳》、《花樣年華》、《重慶森林》、《2046》等，而他首部執導的電視劇《繁花》亦掀起追劇熱潮，大獲好評。不過王家衛除了出席頒獎典禮之外，平日生活極低調猶如神隱，但日前就有網民大爆王家衛近日與太太陳以靳（Esther）已展開旅程，該網民以「家衛導演竟然未戴墨鏡周遊世界」為題，上載了一段王家衛出席聚會的短片，更曝光了他未有戴黑超的樣貌。

王家衛。（網上圖片）

王家衛首部執導的電視劇《繁花》掀起追劇熱潮。（影片截圖）

王家衛執導的電視劇《繁花》2024年首播，劇中胡歌飾演「寶總」，辛芷蕾飾演飯店至真園老闆娘。（劇照）

王家衛與太太陳以靳（Esther）。（視覺中國）

平日戴着太陽眼鏡示人的王家衛，今次換上一副半框眼鏡，正揸機拍攝，而王家衛身邊的就是他的太太陳以靳，兩人都滿面笑容，可見心情大靚！（影片截圖）

自拍。（影片截圖）

據該網民透露王家衛與太太身處韓國，片中所見平日戴着太陽眼鏡示人的王家衛，今次換上一副半框眼鏡，正揸機拍攝，而王家衛身邊的就是他的太太陳以靳，兩人都滿面笑容，可見心情大靚！王家衛與太太識於微時，當年他在酒吧結識時任無綫（TVB）節目監制的陳以靳，並在她的建議下報名無綫導演培訓班，兩人相處後感情與日俱增，1985年正式拉埋天窗。婚後陳以靳擔任王家衛的製片人和出品人，為了實現王家衛的導演夢，陳以靳為他四處奔走，勸說電影公司老闆投資，物色班底，全力支持他的電影事業。1988年王家衛首部電影《旺角卡門》上映後大獲成功，更憑此片獲提名金像獎最佳導演。

王家衛平日戴着太陽眼鏡示人。（視覺中國）

《旺角卡門》（劇照）

梁朝偉其中一個經典角色相信就是《阿飛正傳》、《花樣年華》及《2046》中的「周慕雲」，而這三部電影都由王家衛執導。（《2046》劇照）

《春光乍洩》也是梁朝偉與王家衛的另一部經典作品，飾演黎耀輝的梁朝偉，與飾演何寶榮的張國榮，在戲中是一對戀人。（《春光乍洩》劇照）

此後，王家衛開創屬於他自己的電影時代，先後執導的影片《阿飛正傳》、《東邪西毒》、《重慶森林》、《春光乍泄》、《花樣年華》等都成為經典，不但紅遍華人世界，更享譽世界影壇，多次獲得各大頒獎禮獎項肯定。而王家衛事業上的成功亦離不開太太陳以靳的支持，2017年10月王家衛在法國出席盧米埃爾電影節獲得終身成就獎「盧米埃爾大獎」，成為獲此殊榮的首位亞洲導演，當時他在台上發表感言時就稱妻子為其「繆斯女神」：「在電影裏，我創造的那些極具魅力的女性角色，每一個都有她的影子。這也是在我們自己出品的電影裏，她的名字總是第一個出現在屏幕上的原因。」

2017年10月王家衛在法國出席盧米埃爾電影節獲得終身成就獎「盧米埃爾大獎」，成為獲此殊榮的首位亞洲導演。（視覺中國）

他在台上發表感言時稱妻子為其「繆斯女神」。（視覺中國）

好恩愛。（視覺中國）

王家衛與太太出席春茗。（葉志明攝）

恩愛如昔。（視覺中國）

王家衛事業上的成功離不開太太陳以靳的支持。（視覺中國）