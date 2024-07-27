何猷君電競公司上市身家一夜暴漲5億　疑似何超盈女兒正面首曝光

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario），其持有14.2%的電競公司星競威武集團（NIP Group）昨晚（26日）正式在美國納斯達克證券交易所掛牌敲鐘上市，股票代碼「NIPG」，成為中國電競第一股，而擔任公司董事長兼聯席CEO的何猷君不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更創下紀錄，成為亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人！公司在納斯達克上市後的估值約為5億美元（約39億港元），即是上市當日何猷君的身家就暴漲約5.5億港元！

何猷君（Mario）持有14.2%的電競公司星競威武集團（NIP Group）昨晚（26日）正式在美國納斯達克證券交易所掛牌敲鐘上市。（IG@momomarioho）

成為中國電競第一股！（微博@何猷君MarioHo）

何猷君不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更創下紀錄，成為亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人！（IG@momomarioho）

身家一夜暴漲約5.5億港元！（IG@momomarioho）

何猷君在IG連出多個Post分享喜訊，並以英文發文感謝家人，他指爸爸曾出現在各大電視台和大樓上的廣告牌，但就從未登上過納斯達克大屏幕，不過今次就以「敲鐘人的父親」的身份登上納斯達克大屏幕，他希望藉此來表達對爸爸的感激，亦希望爸爸能到場見證。何猷君又同時感謝媽媽梁安琪一直以來的信任，並感謝家姐何超盈同細妹何超欣到場見證，而奚夢瑤的父母亦有親身到場支持女婿！

何猷君指爸爸曾出現在各大電視台和大樓上的廣告牌，但就從未登上過納斯達克大屏幕，不過今次就以「敲鐘人的父親」的身份登上納斯達克大屏幕。（IG@momomarioho）

表達對爸爸的感激。（IG@momomarioho）

何猷君感謝媽媽梁安琪一直以來的信任。（IG@momomarioho）

何猷君老婆奚夢瑤、細妹何超欣都有到場見證。（IG截圖）

奚夢瑤的父母亦有親身到場支持女婿！（IG@momomarioho）

有「世界第一屏」之稱的納斯達克大屏幕，位於美國紐約時代廣場，不但是標誌性建築物，更因其世界地位與著名程度，又被稱為「世界的十字路口」。（IG@momomarioho）

從現場照片所見，何猷君全程都表現興奮，而老婆奚夢瑤就站在他的身後，何猷君更即場同老婆錫錫，高調放閃！何猷君還將家人的合照登上納斯達克大屏幕，當中包括四房全員合照，而在其中一張照片中，何超盈抱着一個細路女同何猷君合照，細路女一手搭着何猷君膊頭，一手拿着寫有「SUPER MARIO」的紙板，惹來外界猜測她就是何超盈的女兒，今次是專程到現場支持舅父，亦是她首次曝光！

何猷君更即場同老婆錫錫。（IG@momomarioho）

高調放閃！（IG@momomarioho）

四房全員合照。（IG@momomarioho）

疑似何超盈女兒正面曝光。（IG@momomarioho）

何超盈之前曬出女兒的照片，但都遮樣。（微博@SabrinaHo何超盈）

遮樣。（IG圖片）

生日Party。（IG圖片）