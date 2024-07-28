江旻憓奪金｜大量藝人紛留言道賀　其中一位TVB金牌主持最有創意

江旻憓今日凌晨在巴黎奧運女子重劍個人賽奪金，為港隊贏得今屆奧運首面獎牌，亦是她首個奧運獎牌，為港爭光之餘，同時創下歷史，劍擊成為香港史上首個項目，連續兩屆奧運奪得金牌。江旻憓賽後接受訪問時喜極而泣，激動地感謝大家的支持，表示：「我終於無輸」，並直言今仗打出了永不放棄的香港精神。

江旻憓奧運奪金。(路透社)

江旻憓奧運奪金。(資料圖片)

江旻憓成為香港史上第三位奪得奧運金牌的運動員。（袁志浩攝）

江旻憓奧運奪金，與教練擁抱慶祝。(資料圖片)

江旻憓奪金，香港人都非常興奮，她今日中午在社交平台出post分享得獎感受，短短兩時時已經有超過10萬讚好和5千多個留言。其中，不少藝人都有留言道賀，包括馮允謙、麥明詩、梁釗峰、梁敏巧、陳安立、譚嘉儀等人，不過講到最有創意留言，一定是阿Bob（林盛斌）。

大量藝人留言道賀。（IG截圖）

大量藝人留言道賀。（IG截圖）

阿Bob留言指：「恭喜晒，Vivian，返嚟香港，我請你食早午晚自助餐，不過中間要去踩單車同埋睇套戲😂😂😂Congratulation，你真係好勁，香港人嘅驕傲」，一定很多人奇怪，為什麼要請食早午晚自助餐？其實這是TVB劇集《老表你好hea! 》其中的一段劇情，他當時與細細粒飾演的Vivian在一天中，就是做上面所說的事情。他這個創意留言，亦得到了8百多個讚好，看來大家對這一幕非常深刻。

呢幕劇情令不少人留下深刻印象。（節目截圖）

呢幕劇情令不少人留下深刻印象。（節目截圖）