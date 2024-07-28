江旻憓奧運奪金｜蔡俊彥任主持好壞參半：請多多包容，比多次機會

為迎戰巴黎奧運，HOYTV、ViuTV、港台同無綫早已招兵買馬，希望以最佳主持及評述陣容坐鎮，各出奇謀，務求要努力搶收視。ViuTV邀來多位專業評述員，包括多位教練、現役或前運動員，如蔡俊彥（劍擊）、楊文蔚（田徑）、陳耀海（游泳）、楊翠玲（劍擊）、劉國堅（劍擊）⋯⋯

蔡俊彥主持雖然未到位，但與楊翠玲配合起嚟又剛剛好。（影片截圖）

蔡俊彥昨日（27日）全日留喺錄影廠直擊「世一劍后」江旻憓（Vivian）奪金過程，不過可能係第一次做主持，唔太習慣面對鏡頭，好多嘢發言時都無望鏡頭，甚至有時會出現dead air 位。而喺決賽一場，蔡俊彥或者係太投入兼緊張，有時連資料都唔記得，要由楊翠玲補充，畫面有趣，連強尼都忍唔住問蔡俊彥係咪好眼瞓, 但蔡俊彥就話：「我好緊張，認緊點講觀眾易明啲。」不過蔡俊彥亦有貼心位，例如會提醒捱夜睇比賽嘅觀眾較細啲冷氣、飲多啲水，而佢一句「菠蘿戰勝法包」亦獲不少網民有創意。

蔡俊彥大方回覆網民嘅評價。

事後有網民喺Threads發帖指蔡俊彥主持功力有待改進，估唔到竟然引到正主回覆：「真係唔好意思！第一之做，仍努力學習中，請多強包容，比多次機會啦bro」蔡俊彥呢個回覆即獲過千讀好，亦有網民指「識打劍唔代表識旁述，識旁述又唔代表hold到成個節目氣氛節有嘢。」