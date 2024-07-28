前TVB御用丫鬟曬Fit爆少女身材　由政協轉行做茶檔竟被「調戲」？

現年44歲的李焯寧過去因在多部TVB電視劇中飾演丫鬟、奴婢等小角色而為人熟悉，更被封為「御用丫鬟」。李焯寧近年努力北上搵真銀，雖然仍然有間中拍劇，但已經將重心移往商界發展開設市場策劃公司，最近更踩過界踏足政界，成為政中華人民共和國廣西壯族自治區南寧市政協。近日她現身古明華江門的茶檔客串做樓面，竟被「食客調戲」，要求餵客食麵。

李焯寧近年努力北上搵真銀，更踩過界踏足政界，成為政中華人民共和國廣西壯族自治區南寧市政協。（IG圖片）

李焯寧過去有「御用丫鬟」的稱號。（劇照）

李焯寧日前在古明華江門世斯茶檔的小紅書亮相，片中李焯寧化身茶檔樓面，扮食客的古明華及湯俊明問李焯寧：「呢度有冇餵餐服務㗎？」被調戲的李焯寧立即發火說：「冇喎！你哋兩個係嚟食麵定食女呀而家！」在段宣傳片段獲網民讚搞笑，不過亦有人指無聊，更有人以為李焯寧真的被調戲：「現在茶記餐具放在枱底抽屜，自己招呼自己」、「一點都不好笑」、「兜巴星就有」

李焯寧日前在古明華江門世斯茶檔的小紅書亮相。（小紅書）

扮食客的古明華及湯俊明調戲李焯寧。（小紅書）

有網民以為李焯寧真的被調戲。（小紅書）

李焯寧從商後，近年甚少作幕前演出，不過她仍積極經營社交平台。日前她在IG大派福利，大曬豐滿上圍，零贅肉Fit爆少女身材勁吸睛，並寫道：「自從上年出海喺船上扭親隻腳，就對上船有陰影，因為其實到而家隻腳都未完全好返，只要一做運動一受壓佢就又腫又痛，呢一年完全靠節食去控制體重，但出海又何嘗唔係一種減壓方式呢？所以我都克服咗上船嘅陰影，最多坐定定唔成日上上落落，所以我今次好輕鬆又享受地完成咗我嘅Happy Friday！」

李焯寧大曬豐滿上圍，零贅肉Fit爆少女身材勁吸睛。（IG圖片）