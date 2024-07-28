巴黎奧運2024｜7月29日TVB直播時間表　深夜開波有女子排球賽！

巴黎奧運2024正式開始，TVB公布7月29日賽事時間表，7月29日下午翡翠台分別有羽毛球、跳水、游泳等賽事，來到晚上11時亦有競技體操、羽毛球、跳水、游泳共4項。而TVB Plus就更為精彩，皆因深夜時段就有港人最愛睇的女子排球賽。



2024年7月26日巴黎奧運開幕禮，Celine Dion站在艾菲爾鐵塔上演唱（Pool via REUTERS）

以下為TVB方面公布的直播時間表（節目如有更改，以電視台最新公布為準）

7月29日 (星期一)

翡翠台

下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》

羽毛球 - 混合雙打

劍擊 - 男子花劍個人賽64強

跳水 - 男子雙人十米高台

游泳 - 女子100米背泳

晚上7時25分《2024 巴黎奧運 黃金直擊》

劍擊 - 男子花劍個人賽32強／16強／半準決賽

晚上11時45分《2024 巴黎奧運 重點直擊》

競技體操 - 男子團體決賽

劍擊 - 男子花劍個人賽 準決賽／決賽

羽毛球 - 混合雙打分組賽

游泳 - 女子200米自由泳 決賽

TVB Plus

下午4時15分《2024巴黎奧運 下午全城撐》

乒乓球 - 男子單打64強

晚上6時《2024巴黎奧運 今晚全城撐》

乒乓球 - 女子單打64強

乒乓球 - 混合雙打準決賽

羽毛球 - 女子單打分組賽

排球 - 女子分組賽

深夜12時《2024巴黎奧運 通宵全城撐》

排球 - 女子分組賽

游泳 - 各項決賽

游泳 - 女子200米自由泳 決賽