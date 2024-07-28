巴黎奧運2024｜7月29日TVB直播時間表 深夜開波有女子排球賽！
撰文：林迅景
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巴黎奧運2024正式開始，TVB公布7月29日賽事時間表，7月29日下午翡翠台分別有羽毛球、跳水、游泳等賽事，來到晚上11時亦有競技體操、羽毛球、跳水、游泳共4項。而TVB Plus就更為精彩，皆因深夜時段就有港人最愛睇的女子排球賽。
以下為TVB方面公布的直播時間表（節目如有更改，以電視台最新公布為準）
7月29日 (星期一)
翡翠台
下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》
羽毛球 - 混合雙打
劍擊 - 男子花劍個人賽64強
跳水 - 男子雙人十米高台
游泳 - 女子100米背泳
晚上7時25分《2024 巴黎奧運 黃金直擊》
劍擊 - 男子花劍個人賽32強／16強／半準決賽
晚上11時45分《2024 巴黎奧運 重點直擊》
競技體操 - 男子團體決賽
劍擊 - 男子花劍個人賽 準決賽／決賽
羽毛球 - 混合雙打分組賽
游泳 - 女子200米自由泳 決賽
TVB Plus
下午4時15分《2024巴黎奧運 下午全城撐》
乒乓球 - 男子單打64強
晚上6時《2024巴黎奧運 今晚全城撐》
乒乓球 - 女子單打64強
乒乓球 - 混合雙打準決賽
羽毛球 - 女子單打分組賽
排球 - 女子分組賽
深夜12時《2024巴黎奧運 通宵全城撐》
排球 - 女子分組賽
游泳 - 各項決賽
游泳 - 女子200米自由泳 決賽