巴黎奧運｜電視台大比拼TVB脫穎而出　揀啱兩位主持一雪東奧前恥

巴黎奧運開幕，各大電視店均派兵遣將，務求爭取最精彩報道。經歷上屆陳約臨東京奧運採訪香港男子擊劍金牌失禮事件後，無綫（TVB）今年終於一雪前恥，在各大傳媒中先下一城，贏得港人稱讚。

江旻憓贏金牌。（HOYTV截圖）

TVB脫穎而出，當然不少得揀啱兩位主持及準備充足，其一便是游泳運動員出身的方力申。雖然後期以藝人形象深入民心，但方力申今年為男童泳手炮轟泳總，爭取出賽權利，掀起全城討論，形象正面，由他前往報道奧運自然更有睇頭。又當然方力申今年「向自己致敬」，大方模仿多年前與葉璇疑似不和事件，亦具話題。

方力申代表TVB到法國採訪巴黎奧運。（IG：@alexfongliksun）

方力申代表TVB到法國採訪巴黎奧運。（IG：@alexfongliksun）

此外，經驗豐富的何振然訪問女子重劍金牌江旻憓亦足見其準備充足，問到重點而有水準的問題；相比之下，其他傳媒以圍訪形式搶問，令受訪者「慌失失」答問題，不免失色。不過其他傳媒要在有限時間內搶問，與有獨家採訪、時間充足的TVB比較，則有失公允。

而HOYTV訪問期間遞上耳機，要求江旻憓1996年滑浪風帆港隊奧運金牌李麗珊、以及同為擊劍運動員張小倫和朱嘉望對話，確實有Gimmick，可惜因時間限制及現場情況混亂，做不出效果。然而採訪大賽事從非易事，時有突發狀況，大家無須太苛刻，正如ViuTV奧運主持強尼所講：「辛苦晒我哋啲行家」。

何振然。(ig圖片)

何振然都有於他的IG story出post。(ig圖片)

何振然都有於他的IG story出post。(ig圖片)