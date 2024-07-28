東張西望｜容羨媛離巢網民稱歡迎　盤點7件「容羨媛式」失言事件

《東張西望》主持容羨媛離巢。她於2008年加入TVB，初期曾擔任娛樂新聞台主持，後來正式加入《東張西望》擔任主持，至今已在TVB服務12年。早前TVB總經理（節目內容營運）曾志偉亦有現身出席慰勞宴，他說：「呢一個節目(《東張西望》）係我哋TVB收視最高最多話題。」之後宣布她離巢的消息。有不少網民不但沒有感到可惜，反而在討論區留言，大表歡迎：「終於走！」



講到容羨媛，除了「老是常出現」之外，最令人記得的一定是其出位的言論，大多數傳媒、網民更將這些言論歸納為「失言」。以下為近期容羨媛7件「失言」事件。

《東張西望》主持容羨媛宣布離巢TVB。（節目截圖）

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉大方祝福容羨媛。（節目截圖）

1. 訪問直稱鄭則仕為「廢老」

早前容羨媛採訪鄭則仕時，竟稱他為「廢老」。當日為《神耆小子》宣傳活動，劇中多位演員排排坐接受《東張西望》容羨媛的訪問。當她與其他演員交談後，就舉咪給鄭則仕，直呼他「固執廢老」，說道：「阿固執廢老，你估唔估到孫女會咁？」這時候身旁的樊亦敏、冼靖峰、羅毓儀都露出了驚訝的表情。

容羨媛又冇做功課。（《東張西望》截圖）

2. 煩住婆婆被鬧幼稚

當日播出的片段中容羨媛向屋主亦表示希望提供幫助，但屋主亦一而再，再而三拒絕，容羨媛便問屋主如果噪音問題能解決，她是否就可以搬回家住。但屋主明顯開始帶點不耐煩表示「如果可以嘅話就可以啦！」還罵她好幼稚：「問得好幼稚！」

容羨媛雖然沒有被出手攻擊，但還是被屋主罵「幼稚」。(節目截圖)

3. 訪問前冇做功課

容羨媛在《新聞女王》訪問高海寧、何依婷和王敏奕三人時，劈頭第一句就是：「恭喜各位終於有代表作喇！」高海寧聽完都依然保持笑容回答說：「入行15年喇，今次真係確確實實feel到自己真係有代表作，係幾感動嘅一件事。」很多網民就不同意容羨媛這樣說高海寧，認為她之前的《三十而已》亦很有代表性。亦有人覺得就算受訪者真的無代表作，這樣問一個入行15年藝人也是很不尊重。

容羨媛開心過受訪者好多。（熒幕截圖）

到容羨媛訪問何依婷時，說她的角色在劇中這麽慘，又要跪佘詩曼，又死了妹妹，問她「你係唔係即係妹仔命啊？」何依婷沒有正面回答而說：「都真係無辦法，野心好大。」高海寧就幫忙說：「代表不同的人物性格。」網民表態說：「呢個主持喺幾個訪問裡面問嘢都好奇怪」，「睇過好多次訪問，啲問題完全無深度」。

15年才有代表作高海寧不知是好還是不好了。（截圖）

4. 嘲何廣沛和鄧智堅係「公公」

除了訪問高海寧、何依婷和王敏奕「出事」，就連同日訪問何廣沛和鄧智堅都「出事」。訪問佘詩曼，何廣沛和鄧智堅時，容羨媛就問佘詩曼：「可否稱他們兩位為『公公』呢？」佘詩曼都感奇怪反問她：「點解呢？」容羨媛就更進一步說：「佢哋兩個擺明就係公公喇！」鄧智堅和何廣沛不想dead air 唯有就自嘲說「我係李連英。」、「我係小Ivan子。」埸而真是尷尬到爆。

何廣沛和何廣沛要公開認是公公。（截圖）

5. 穿梭巴小孩就地大便 容羨媛竟然話表示理解

港珠澳大橋公共車輛內拍攝，片中一位小朋友光着下身在車廂蹲下，屁股正對着車廂，一對夫婦則站在小朋友身後，爸爸用一個膠袋裝着疑為大便的物體，媽媽則忙於幫小朋友擦屁股。《東張西望》主持區永權睇完這條片說：「隔住個Mon聞到味，玩咗差唔多分半鐘」。容羨媛也說：「小朋友忍唔到都明嘅，但係難為一班乘客要焗住聞啲便便味，咁密集環境會唔會好容易傳染疾病呢？」

乘客真係慘。（《東張西望》截圖）

容羨媛說：「小朋友忍唔到都明嘅，但係難為一班乘客要焗住聞啲便便味，咁密集環境會唔會好容易傳染疾病呢？」（《東張西望》截圖）

6. 串黃耀英冇仔生

不止是受訪街坊、藝員同事，就連與她合作主持《東張西望》的主持曾經中招。《東張西望》節目曾播過一段提到全球人口問題的片段，容羨媛指香港是全球生育率最低，她笑指自己已經幫香港生了兩個小朋友。之後便問同台的黃耀英與李旻芳結婚多年仍然未有小朋友：「點解你結婚咁耐都冇生小朋友呢，其實係唔係你有問題啊？」黃耀英立即面露尷尬解釋說：「嗱，其實係香港做小朋友真係一啲都唔容易㗎！又要測試啊，考試啊……」

黃耀英被容羨媛問與李旻芳結婚多年仍然未有小朋友立即面露尷尬。(節目截圖)

未等黃耀英解釋完，容羨媛立即截停黃耀英說：「你冇正面回應係唔係有問題喎！」黃耀英只好面露無奈的表情，容羨媛更叫黃耀英去檢察一下身體：「身體健康緊要啊嘛！」原來容羨媛只是說笑的把話題帶到下一個片段上，黃耀英聽到後立即笑個不停。

黃耀英只好面露無奈的表情。(節目截圖)

7. 訪問令蔣家旻極尷尬

早年播出《美麗戰場》時令蔣家旻成為焦點，由於兩人在劇中有一場討論度甚高的強姦戲份，容羨媛在兩人的訪問環節講開場白時卻超興奮説：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」令在劇中被強姦的蔣家旻顯得大為尷尬，無奈表示：「其實被人強姦都唔係好好受。」

「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」這句說話真是非常令人尷尬。（網上圖片）

蔣家旻當時無奈表示：「其實被人強姦都唔係好好受。」（網上圖片）

「容羨媛式」爛gag

綜合以上「容羨媛式」爛gag，不難看出在TVB工作的容羨媛與外界訪問藝人時的態度有些許脫節。其實，大家都明白娛樂新聞講求笑料、娛樂性，主持亦希望做到與受訪藝人「互有攻守」令訪問更精彩，不過這些都相當考驗訪問者功力，與受訪者的熟捻程度和對當下人和事有多熟識，缺一不可。只能說，容羨媛在以上7個情境中，對話的拿捏得實在不好，以致講者無心，聽者尷尬。簡單點說就是 — 懶幽默。