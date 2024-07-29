ROVER專訪｜獲公司力捧有壓力　Jason加入延畢行列唔感可惜

再見ROVER，4子依然係不時互串，而講到今年音樂計劃，都係「多過兩首歌」⋯⋯

出道4個月，ROVER第2首新作《回魂術》極速面世，事緣4子睇完騷後，Kim一句「不如寫歌」，於是拉大隊去到新租用嘅band房，通宵「剪剪貼貼再加加減減」，最終變成了《回魂術》。Jason說：「其實應該再快啲，但因為出完第一首歌後，有綜藝又有其他工作，公司都有話『點解咁耐都未出歌？』 所以加快腳步。」希晉坦言大家默契增強了不少，慢慢了解對方寫歌的節奏，第三首歌亦已籌備當中。Kim說：「公司俾機會、資源我哋，當然愈快出愈好，唔想錯過咗。」

Jason 本身仲有幾個月畢業，但人算不如天算⋯⋯最後都要延畢。

談及歌詞中的一句「Bring it back to life」，希晉最想回到19歲那年，好讓當時的自己不要浪費時間，提醒自己堅定走向自己的目標，最重要係學好樂器；Kim最想回到童年時，原因是小朋友無憂無慮，仲可以有人照顧，聽到Kim句「有人照顧」，3位隊友即時起哄，完全視「隊長」為無物，但亦足見4人感情何其好。

ROVER 首個沙灘騷，一出場即落雨，好feel⋯⋯

出道未夠半年，ROVER先後參與大騷，由九展、麥花臣、 紅館、亞博到台灣春浪音樂節，足見公司力捧程度，話無壓力就假，Kim：「緊係有，就好似你所講，出道未夠半年去咗咁多個舞台，而人哋可能努力好耐都未上到，所以我哋唔想做得差。」希晉認為有壓力有推動力，亦促使ROVER培養更好嘅默契、執生能力，而本身係band仔嘅Jason有更深感受：「唔好咁僥倖，好多人夾band多年都未必有機會上呢啲舞台，我哋係有啲快，有公司支持、有好彩，所以真係要珍惜。」

Kim甚少「動用」隊長身份，不過佢話之前希晉同Jason 有少少工作上嘅誤解，令佢要以隊長身份調停。

如果要講最緊張，ROVER首次在「The NextWave 沙灘音樂節」演出時，打頭陣出場落大雨，令要solo結他嘅希晉都有少少怯；而喺九展告別騷打頭陣嘅亨仔，當初都好搶心「一開聲就炒車」，但最後就連甩結他帶都絲毫不影響，仲大讚自己「好叻仔」。

對上一次訪問ROVER時，Jason為學業而港澳兩邊走，十分頻撲，但他當時就話「捱多幾個月就畢業」，誰不知幾個月後嘅訪問，Jason原來已決定延畢，他解釋：「開頭以為自己兼顧到，但原來需時間係比人多，老實講真係處理唔到，完全無時間做功課，咁仲講咩畢業，嗰少少比想像中多好多。」而早獲學校支持「休學」嘅亨仔，笑言自己都有變數，好擔心畢唔到業⋯⋯

Makeup: 左玉婷,sharonlee_makeup

Hair: kit li

Stylist：SK @issyynkeem

Wardrobe : MR PORTER

Accessories : DEOPUZ

場地：No.1 Party Room @no.1partyroom