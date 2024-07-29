31歲亞姐踎大牌檔搵美食唔怕污糟　可人下廚煮宵夜捱眼瞓撐港隊

由亞洲電視和飲食天王（環球）控股有限公司聯合主辦的《亞洲飲食天王頒獎禮暨亞洲飲食天王美食指南點贊榜》新聞發佈會，日前（27/07）在大埔亞洲電視城一樓隆重舉行。亞洲電視行政總裁魏來先生、飲食天王（環球）控股有限公司行政總裁梁震宇先生、2018年亞洲小姐冠軍梁雪瑶、藝人可人（Kelly）等等均有出席。



亞洲電視行政總裁魏來先生、飲食天王（環球）控股有限公司行政總裁梁震宇先生、2018年亞洲小姐冠軍梁雪瑶、藝人可人（Kelly）等等均有出席《亞洲飲食天王頒獎禮暨亞洲飲食天王美食指南點贊榜》新聞發佈會。

2018年亞洲小姐冠軍梁雪瑶擔任大會司儀，她表示自己「識飲識食」， 透過今次活動可以「捐窿捐罅」搵好野食：「我絕對係一個『吃貨』，飲食係人都鍾意啦，大牌檔我都會去食，香港啲大牌檔都好乾淨，唔怕污糟或者比人眼望望。呢日做司儀都有少少緊張啦，但勝在有表演同唱歌經驗，做司儀當佢新挑戰，加上呢日有好多日本飲食公司代表來支持，但係我都學唔識日文。」

2018年亞洲小姐冠軍梁雪瑶擔任大會司儀，她表示自己「識飲識食」， 透過今次活動可以「捐窿捐罅」搵好野食。

而另一藝人可人（Kelly）當日性感赴會， 佢就表示自己「怕肥」，但往往美食當前都比食物「引誘」成功， 將身材擺喺第二位：「我平時在屋企係好自律嘅，但如果出去食飯就一定會食好嘢，所以啲朋友都好奇怪點解可以保持到身材！」近日港隊成績不俗，可人表示都有收看直播支持盛事：「我叫晒嘅同事去我屋企睇劍擊決賽，因為太夜啦都忍唔住食宵夜頂眼瞓，但既然都係食梗係食好啲，我親自下廚煮宵夜比同事試吓，比佢地感受到我嘅愛！」

藝人可人（Kelly）當日性感赴會， 佢就表示自己「怕肥」，但往往美食當前都比食物「引誘」成功， 將身材擺喺第二位。

而飲食天王（環球）控股有限公司行政總裁梁震宇先生就話自己「識食未必識煮」，而一直都同藝人合作推廣亞洲美食：「因為我都好想整一個由亞洲人決定嘅標準，由外國人評中餐好似怪怪地咁。我地一直都有同娛樂界朋友合作，希望Cross Over支持餐飲界。」

飲食天王（環球）控股有限公司行政總裁梁震宇先生就話自己「識食未必識煮」，而一直都同藝人合作推廣亞洲美食。