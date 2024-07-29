冰雪謠劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《冰雪謠》陸劇又名(如月)，改編自尼羅同名小説《如月》。有汪洪作為編劇，李木戈為執導，由高偉光、歐陽娜娜領銜主演的一套以奇幻愛情為題材的電視劇。該劇採用嶄新題材，以民國作為背景，男主角高偉光出演吸血鬼，與女主角歐陽娜娜飾演失明少女互相救贖的故事，十分新穎！李木戈是2021年好評如潮的熱播劇《司藤》的導演，與本劇一樣蘊含奇幻、懸疑、愛情等元素，相信作品質素得到保證！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

网剧冰雪谣@Weibo

《冰雪謠》｜劇情大綱

在動盪的亂世中，海東市作為一座重鎮，成了各方勢力爭奪之地。沈之衡（高偉光 飾）是一位氣質不凡、為國為民社會名人，憑藉非凡的智慧與堅毅的品格，在海東市和亂世中選擇自成一派，他堅持內心的原則與正義，拒絕海東軍企圖收他入部下的拉攏，觸怒了那些權勢者，使他遭受無休止的追殺與陰謀。在一個危機四伏的晚上，沈之衡遇上突襲，身受重創，面對生死攸關，就在絕境之中，一位雙目失明、溫柔賢淑的女子米嵐（歐陽娜娜 飾）在茫茫夜雪中拯救了他，兩人的命運從此無法分離，如同風雪纏綿交織。

海東軍與沐氏家族聯手徹底除掉敵人沈之衡，滿佈陷阱，計劃打下沈之衡。但是，沈之衡憑藉超凡的智慧和武藝，以及友人的幫助，每次化險為夷，逃過一劫。沈之衡與米嵐患難與共，蘊釀出深厚的感情。雖然米嵐看不見，但是她用心感受到沈之衡的堅強和溫柔，在保護她的同時，沈之衡也喜歡米嵐的純真善良，被她深深吸引，二人決定一起對抗動盪不安的亂世，共赴生死，再經歷互相救贖，守護正義的愛情故事。

《冰雪謠》播出時間｜最新追劇日曆

《冰雪謠》一共有24集，2024年7月29日起，由騰訊視頻18:00播放，會員每週一到週四18點更新2集，每週五到週日18 點更新1集，首更3集；SVIP搶先看1集。

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《冰雪謠》｜演員人物關係圖

官方未更新。

《冰雪謠》｜演員

高偉光 飾 沈之衡

家破人亡醒來後發現自己擁有了速度飛快、力量驚人的超能力，傷口也能迅速癒合，讓他得以存活百多年，一直尋找令自己變成患上血液病 (吸血鬼) 的弟弟與母親。

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歐陽娜娜 飾 米嵐

富裕家庭出身，自小雙目失明，受人歧視，母親不受寵幸而長期對她施暴，但她依然抱持一顆善良的心。

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董思成 飾 司徒威漣

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黃夢瑩 飾 金婧雪