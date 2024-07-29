謝雅兒9月個唱取名《最後一次》　背後有意思：唔知仲有冇機會

倘若夢只想不做，永遠都是遙不可及，謝雅兒的故事，讓我們知道夢想不是「追」出來，是從不斷的鍛鍊與堅持之間蘊釀出來的成果。

中學時期，一次音樂劇演出，謝雅兒從此找到自己的意義；2024年，一首電影主題曲《填詞魂》，謝雅兒的聲音終於被大眾深深記住，更為她帶來香港金像獎「最佳原創電影歌曲」獎。這一切絕非純屬僥倖，29歲的她早已整裝待發，由小時候用電子辭典錄下自己的聲音開始，到大學時代一次又一次的歌唱比賽，期間參與不少配音及錄音工作，2019年她更到西班牙修讀聲樂。

謝雅兒《最後一次》演唱會將於9月6日新蒲崗東蒲胡李名靜體育館舉行。

今年，謝雅兒正式以唱作人的身份走到鎂光燈下，為了走得更遠，9月中她將到台灣修讀國立臺北藝術大學（北藝大）的表演藝術碩士課程。她憑《填詞魂》備受注目，其實謝雅兒的筆下早已有不少音樂作品，因此決定於「暫別」前完成終極目標，舉辦首個個人演唱會！隆重宣佈，謝雅兒《最後一次》演唱會將於9月6日新蒲崗東蒲胡李名靜體育館舉行，門票於今日（29日）早上十時正式公開發售，一夜限定，撲飛要快！

對於首個個人演唱會取名為《最後一次》，謝雅兒笑謂並非往後不再開騷：「我講嘅係心態！今次係好難得嘅機會，真係冇諗過攞到金像獎之後，大家有咁大迴響，覺得我係用生命去唱。我好感動，的確，如果每次都抱住『最後一次』嘅決心，之後嘅每次都係賺咗，而且更顯得每次嘅珍貴同重要，亦都好老實講，唔知唱完呢場，之後仲有冇機會，所以我同團隊決定要用《最後一次》呢個名。無論做咩，我哋都可以帶住呢份決心，用盡所有力氣去做一次，呢份力量好純粹、好直接，就係話畀自己聽『做埋呢次』，希望仍然有夢想嘅大家，都可以畀多一個機會自己，當係最後一次咁做。」

她透露到北藝大修讀表演藝術碩士課程後，未必能經常有現場演唱的機會：「始終都要投入好多時間同精力，可能有一段時間唔會成日喺香港，所以更加要把握呢個機會，現場好好唱畀大家聽。」謝雅兒答應樂迷一定會回來，是次的演唱會只是序幕，為她的樂壇之旅留下一個篇章。她又坦言此刻會視自己為「表演者」多於「歌手」，謝雅兒說：「我好鍾意唱歌，但係同時喺演戲入面，找到表達自己嘅方法，所以我唔會只係局限於一個方式，我想學多啲、睇多啲，繼續做自己喜歡嘅嘢。」

謝雅兒《最後一次》演唱會將於9月6日新蒲崗東蒲胡李名靜體育館舉行。

謝雅兒表示正準備演唱會的歌單，指2020年開始已經創作不少單曲，更推出過首張個人EP《光》：「為咗好好答謝大家，希望今次可以唱晒我嘅作品畀大家聽。其實大家欣賞我喺金像獎嗰晚嘅演出，所有嘅鼓勵同支持，都畀咗好多信心同動力我，之前有人話金像獎先係《填詞L》嘅真正結局，對我嚟講，呢個係最美麗嘅開始。」