商台65周年廣播劇《微涼之夏》　林家棟林海峰首合作聯同群星聲演

商業電台自 1959 年 8 月 26 日啟播，為慶祝今年本台 65 周年，下周一（8月5日）隆重推出台慶廣播劇《微涼之夏》，特別邀得影帝林家棟首度獻聲，夥拍林海峰分別飾演劇中主角「楊雲峯」及「宣子晴」，並由林家謙及呂爵安分別聲演二人之少年版，演繹一段糾纏近60年的故事，全劇共20集。8月5日起於 www.881903.com 及 HKToolbar 凌晨 12 時率先播出，叱咤903 早上10時及雷霆 881 晚上10時播放。

廣播劇《微涼之夏》匯集了多位曾效力商台的經典靚聲 DJ，當中包括：鄭丹瑞、林珊珊、陳輝虹、郭靜、鍾雪瑩等；另外，影后級林嘉欣亦夥拍葛民輝及一眾商台現役 DJ 上陣，至於一眾歌手，包括：張敬軒、鄧麗欣、馮允謙、陳蕾、陳卓賢、周殷廷、黃妍、何啟華、Fatboy、魏浚笙、林愷鈴、Sinnie@Lolly Talk，亦為商台 65 周年廣播劇特別獻聲演出，分別演繹多個與電台節目有關的單元故事，喚起聽眾65年來深刻難忘的回憶。

林家棟林海峰首度合作。

林家棟林海峰首度合作 演繹男人情誼的遺憾

首次正式參與長篇廣播劇的林家棟,指今次商台 65 周年廣播劇《微涼之夏》對他有很特別的意思:「因為年少嘅時候都係聽住電台節目成長,而今次故事嘅時間線很長,由 70 年代延伸至2024 年,同香港人息息相關,而故事包含多種情感,有親情、愛情、不為人接受嘅師生戀、隱晦嘅男人友誼等,我一路睇劇本,一路湧現咗好多回憶。今次仲要喺幾代人一齊參與商台65 周年台慶嘅廣播劇,更特別有意義。」身為影帝的家棟對於第一次正式參演廣播劇,坦言覺得很有挑戰性:「廣播劇同演戲好唔同,喺咁細嘅錄音室裡面,要擴闊想像空間,幻想唔同嘅情景、對手嘅語氣、狀態同埋情緒,無道具協助之餘,又唔知後製音效點做,講真都幾有難度。」

林家棟。

廣播劇《微涼之夏》是林家棟與林海峰首次合作,二人更特別為廣播劇拍攝宣傳照及預告片。林家棟笑指林海峰在廣播界是他的前輩:「對住阿 Jan 真係戰戰兢兢,睇下點樣可以配合到佢。」對於二人劇中的關係,家棟透露:「收到劇本時,我覺得我同阿 Jan 嘅對白有啲曖昧,疑似無疾而終,所以正式錄音時就問編劇月巴氏,佢只係笑而不語。其實人生難免總有遺憾,我同阿 Jan 嘅感情,就代表著一份男人情誼嘅遺憾 。」

林海峰讚影帝專業 望有更多合作機會

《微涼之夏》另一位主角林海峰對於今次的合作既興奮又失望,林海峰解釋:「之前無機會同家棟一齊工作,今次係一個好難得嘅機會。眾所周知家棟對劇本及對白嘅要求好高,家棟會研究劇情讓角色更立體,而我就係平面嘅,大聲啲就係進取啲,細聲啲就係文靜啲。好好玩係因為太耐無做廣播劇,唔好玩就係因為唔夠喉,同家棟嘅對戲太少,所以我係好興奮,但又好失望。」

林家謙指角色突破 與呂爵安首度合作擦火花。

林家謙指角色突破 與呂爵安首度合作擦火花

飾演林海峰少年版的林家謙,透露廣播劇《微涼之夏》是首度與呂爵安正式合作:「我同 Edan係『脆友』(社交媒體 Threads 的朋友),有個稱號叫『喃親呂愛』,之前講笑話拍番套劇,點知宜家率先做咗呢套劇嘅聲音版。」家謙指錄廣播劇時都遇到很大挑戰,更與 Edan 有肢體碰撞:「今次做佢學弟,由細識到大,二人之間會有少少 BL 感覺。同埋我之前啲角色都好木獨,今次要有多少少起伏,反應又要誇張少少。有段劇講我被人打要大嗌,我覺得好尷尬,跟住叫 Edan 打我幫我入戲,所以錄音過程就出現咗肢體碰撞。」

呂爵安事前苦練咬字 錄音室亮紅燈超緊張

呂爵安飾演林家棟的少年版,Edan 指並不是第一次接觸廣播劇:「小六時代表學校參加校外比賽,更奪得『最佳男廣播員』。不過大家都知道我咬字差,花姐要我事前逐句逐句錄俾佢聽。錄音嗰陣有好多專業人士在場,大家又點會放過我,出名鍾意執字嘅林家謙都忍唔住出聲。」

有演戲及主持經驗的 Edan,坦言今次入錄音室卻十分緊張:「明明平日講嘢係好自然,但一見到錄音室嘅紅燈一著,就非常緊張,好似唔識講嘢咁。廣播劇只係利用聲線塑造情感,同拍戲真係好唔同,係一次好難忘嘅體驗。」