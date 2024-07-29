洪卓立為巡迴Show努力減磅　卻唔知減咗幾多：屋企個磅壞咗

洪卓立（Ken）正於內地舉行巡迴演唱會，早前完成廣州及順德兩站，日前迎來全新巡迴的首站-東莞站。新一站亦有新主題，名為《The Other Plane音樂會》。演唱會上，Ken除了唱出多首歌迷耳熟能詳的歌曲，當中更特別挑選了一首已多年未有唱的《帶着骨灰去旅行》，感動全場。

上兩站音樂會主題「說故事的人」，緣於他兩年前的一個讓歌迷來信，訴說自己故事的社交平台節目，這次一公佈東莞站後，門票於兩分鐘內火速售罄，於是Ken便跟團隊溝通，想要一個全新的主題，「一路同創作團隊溝通，點樣改寫成個故事框架，重新做一個框架、新嘅rundown、新嘅故事內容。上幾場音樂會都係訴說有關『珍惜』二字，今場開始希望大家向前看，勇敢面對未來，到處探索，就好似到咗第二個星球一樣，經歷新嘅體驗。」

洪卓立。

音樂會上，Ken演繹了多首歌大家耳熟能詳、歌迷大愛的大熱歌曲，包括：《彌敦道》、《苦行僧》、《愛別等》、《少年遊記》及《帶着骨灰去旅行》等，當中《帶着骨灰去旅行》更是六年未有再唱。原來Ken於六年前的一個音樂會上，表示自己不會再唱這首歌，但由於有很多歌迷當年未有聽過，於是趁今次演唱會前，紛紛於網上留言，希望Ken可以再唱，一向愛錫歌迷的他為了滿足歌迷，決定將歌曲加入歌單，「今次喺呢個新嘅巡迴、新嘅theme入面，配合演唱會主題，演繹返呢首歌，事隔幾年冇唱，今次台上再唱，又有另一番新體驗。」

除此之外，在跟歌迷有限的聊天環節上，Ken表示十分感恩自己團隊，亦多次強調團隊的重要性，他又特別多謝和音，聽得現場觀眾十分感動。另外，音樂會上見Ken身形比之前似乎減磅不少，問他減了多少磅，他謂沒有磅過，並笑說：「因為屋企個磅壞咗，哈哈。而家盡量執行一日只食一餐。」