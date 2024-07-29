鍾志光難忘採訪女車神李慧詩　獲頒榮譽院士笑稱提名人超大膽

人稱「鍾仔」嘅鍾志光除咗係著名足球評述員外，大家亦幾乎每晚都喺《愛‧回家之開心速遞》見到佢。現實中，鍾志光係哲學文學的碩士生，而早前更獲教育大學頒榮譽院士。

拍咗《開心速遞》6年多，鍾志光話不時去食嘢時都被問「初戀cafe啲嘢好唔好食？」（影片截圖）

鍾志光接受港台節目《安哥同學會》訪問時，他先解釋體育主持和體育評述嘅分別。「好似足球、乒乓球或者高球，我係比較有信心用評述員身份去做，因為自己比較了解同認識；但好多時，奧運我身份係一個主持，主持做引指、代觀眾問問題，真係唔係咩都識，我真係從旁協肋。好似講排球，有邊個叻得過雷Sir，咁當然要交俾佢講。」鍾志光自覺好彩，過去做主持時，從林尚義、蔡育瑜身上學到很多。

鍾志光話早前香港運動發展一般，每屆奧運外出採訪時，都要拿捏得好好。(受訪者提供)

而講到至今仍為人津津樂道嘅「此時此刻，無語問蒼天 」總結劉翔因傷退出，鍾志光就話當時係因為同事叫做錄一個感性啲嘅VO，睇足全個過程嘅鍾志光於是就有了以上總結。鍾志光早年不時被外派到奧運現場採訪，被問如何拿捏訪問落敗運動員嘅要訣，他說：「問問題唔好太長、由對方講 ，讓佢去發揮，當然做之前要留意整個過程，好似上一屆李慧詩好有機會拎金牌，公司都買咗好多場有佢嘅賽事。以往比賽時，佢都會留最後再發力追前，但上次係一開始就衝，當時訪問時，我問佢呢個改變，佢講一句我好記得「我唔聽話囉」，咁細微嘅嘢令佢輸咗。」

而提到早前獲母校教育大學所頒嘅榮譽院士，鍾志光十分謙虛表示自己對母校供獻極少，又笑指一個講波佬諗都未諗過會有此成就。「我知係有提名人，但問好多次都不果，只可以話提名人好大膽，因為過往所頒發嘅院士都係運動員，但我嘅工種係之前未有拎過，係好感恩，做嘅嘢被肯定，但所有功勞都係我嘅老師，無佢哋我無今日，大家都要心存感恩。」鍾志光又謂持完院士後，會繼續日常工作，唔會因而做多或做少。