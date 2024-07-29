27歲「港版孫藝珍」歐遊大解放　烏身夾糖胸前春光360度任睇唔嬲

現年27歲的2022年港姐季軍梁超怡，童星出身，5歲時曾參演電影《無間道》，戲中與影帝梁朝偉演父女，後來14歲全家移民到美國，至早兩年回流返港參加香港小姐，更因為樣子甜美與韓國女神孫藝珍有幾分相似，所以被傳媒封為「翻版孫藝珍」，最後還成功贏得季軍暨「最上鏡小姐」，靚樣獲得肯定。

梁超怡是2022港姐季軍，共得4個獎項，未卸任已火速上位。（資料圖片/陳順禎攝）

梁超怡身材平均。（資料圖片）

如此突出的「履歷」，當選後理應獲無綫力捧，惟梁超怡去年被爆疑捲入阿Sa蔡卓妍與前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜的四角戀緋聞當中，而被無綫「收起」，令星途受阻。

今年新年梁超怡分享了一輯勁吸睛的靚相，被指「試水溫」，網民似乎也非常受落，紛紛讚梁超怡是港姐女神。（IG@chiuyiileung）

梁超怡早前穿上超性感晚裝出席慧妍雅集晚宴。（IG@chiuyiileung）

不過近期梁超怡似乎已得到「解封」，先後拍攝《濠玩夏水禮》及《吃貨橫掃香港》等節目，再次引起觀眾和網民的關注。另一方面，梁超怡雖然個子嬌小，但身材卻非常有料，自其社交平台「重啟」後，不時向網民大派福利，噴血程度一次比一次勁，令粉絲大飽眼福。

梁超怡早前獲安排參與綜藝節目《濠玩夏水禮》，

去船P。（IG@chiuyiileung）

不得了。（IG@chiuyiileung）

最近，梁超怡去到歐洲旅遊，鬼妹仔性格的她，趁著放假來個大解放，非常吸睛。片段所見，戴了墨鏡的梁超怡穿上大Deep V露腰背心，興奮在糖果店選購軟糖，並寫著：「Chewy in her happy place」。

梁超怡最近去了歐遊。（IG@chiuyiileung）

見到糖果店即散發少女心。（IG@chiuyiileung）

夾糖夾得好開心。（IG@chiuyiileung）

可能太過開心的緣故，梁超怡懶理走光危險，不斷彎腰夾糖；之後她又以這一身性感裝束到街道上遊覽，並以高抄角度自拍，大騷誘人上圍，期間更露出Bra邊，畫面性感又牙煙。網民紛紛留言：「需要導遊嗎？」、「自薦免費導遊」、「流曬鼻血了喂！」

仲要「高抄」。（IG@chiuyiileung）

吸睛。（IG@chiuyiileung）

好牙煙。（IG@chiuyiileung）

不的了。（IG@chiuyiileung）

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