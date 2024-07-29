台灣組合Energy出道22年再創最殺傳奇　首次登小巨蛋開演唱會

Hey~ Come On Energy在釋放！台灣「最殺唱跳男團」Energy《一觸即發》台北小巨蛋演唱會在前日（27日）登場，22年前他們出道一個月，號召了6萬歌迷連署舉辦大型演唱會的盛況；22年後再次創下最殺傳奇，一連4場北高雙蛋場場秒殺完售一票難求。等了22年的感動，積累的能量終於在這一刻釋放，為了讓歌迷沉浸「無懈可擊」的能量派對之中，演唱會設計三支長達65公尺的浮空移動的「Energy電流光柱」，配合主舞台巨型的LED屏幕變化，觸發感官無限可能。在燈光方面，除了採用總長650公尺的MADRIX燈條，並在小巨蛋首次使用最新燈種TB 5 IP動感的燈光設計，隨著燈光的變換，帶動能量流竄全場，將小巨蛋變成最大的能量補給站，為萬人補充最強能量。

台灣「最殺唱跳男團」Energy《一觸即發》台北小巨蛋演唱會在前日（27日）登場。(大會提供)

Energy《一觸即發》演唱會打造「無懈可擊」的能量派對。(大會提供)

讓我為你跳！以流行街舞風格出道的Energy，一開場就帶給歌迷滿滿的舞力，讓你一秒愛上Energy！隨著「Energy電流光柱」觸發電流，他們穿著「能量王者裝」霸氣登場，從《Come On》、《無懈可擊》、《Ra Men Song》等歌，一首首帶著歌迷走進最殺的舞蹈回憶殺。接著Energy迅速換上「街頭紅人裝」，以充滿能量與熱情的紅色為主色的街頭運動風，以混搭運動風格、賽車、街頭藝術等元素的服裝展現Energy從街舞出發的活力與文化脈絡，他們從主舞台走向「放電舞台」與觀眾近距離接觸，牛奶、書偉、阿弟索性直接下台和大家互動比愛心，全場嗨爆，Toro興奮說：「你們尖叫聲好大，我耳機都要炸掉了！這該不會憋了22年的尖叫聲！」

Energy迅速換上「街頭紅人裝」，以充滿能量與熱情的紅色為主色的街頭運動風。(大會提供)

Energy迅速換上「街頭紅人裝」，以充滿能量與熱情的紅色為主色的街頭運動風。(大會提供)

第一次站上小巨蛋，坤達開心地說：「終於～隔了22年，終於站上小巨蛋！今天心情很爽，我們還在感受這一切！」牛奶則要全場叫他的名字「牛奶」給他聽，最自肥的還是書偉，他要歌迷幫他完成二個願望，大喊「書偉我愛你」，萬名歌迷齊喊，接著他開心回應：「相隔20年，我也可以跟你們說我也愛你們。」團員笑虧：「你今天老婆有來吧？」書偉表示老婆今天放他假，他今天是屬於所有歌迷的，最後阿弟興奮地大喊：「我終於回家了小巨蛋，一輩子唱歌給你們聽好嗎？」全場尖叫回應，最後Toro說：「今天你們的青春記憶我們一起補完！」真情告白讓歌迷感動泛淚，他們演唱《We are family》送給歌迷。

Eneryg展現舞技。(大會提供)

Energy「柔情貴族裝」浪漫登場 掀起首首回憶殺。(大會提供)

讓我為你唱！不只會跳也很會唱的Energy，多首經典抒情傳唱至今，他們換穿「柔情貴族裝」渲染圖案搭配柔軟垂墜材質，讓Energy成員成員們展現溫柔的面向，透過歌聲墜入愛上Energy的《某年某月某一天》，緊接著他們走上浮空移動的「Energy電流光柱」，演唱《Missing You》，隨著電流光柱的移動，他們可以近距離地和四面八方的歌迷一一打招呼。為了更清楚看到看台區的歌迷朋友，站上浮空六米高的電流光柱的五人，看來浪漫帥氣，但對於怕高的書偉是一大挑戰，因此得知演唱會有此機關時，住在25樓的他，每天都透過窗外往下俯瞰，克服自己的懼高症。

Energy「柔情貴族裝」浪漫登場 掀起首首回憶殺。(大會提供)

為了進距離見歌迷，Energy浮空6米高的移動電流光柱」。(大會提供)

「22年的聲音，讓我聽到好嗎！」5月時Energy在香堤大道舉辦簽唱會，歌迷擠爆現場，尖叫聲讓Energy難忘，今首度站上小巨蛋，多首經典歌曲歌迷的大合唱讓再度讓他們難以忘懷，歌迷稱Energy不只是他們青春，更是他們的人生，阿弟回應：「很榮幸能參與到在座每個人的人生，我們何德何能。」因此在唱到復出後的冠軍新曲《分合》時，他們邀請歌迷跟他們合唱，「因為二刷有你們（歌迷）的人生，我們（Energy）才完整」，現場萬人大合唱，甚至歌迷在《把手給我》也密謀排字應援，讓他們感動不己。

書偉感動落淚。(大會提供)

Toro演唱會上感動落淚。(大會提供)

Eneryg展現舞技。(大會提供)

感人至深的還有這一段，當Energy在唱完《我們》時，坤達忍不住淚崩，他提到在練團時，工作人員問他這首歌哪一部份是他唱的，他回：「我沒有唱，我很謝謝阿弟……」難過到一度說不出話來的Toro，阿弟幫他說，因為當初通常歌曲會寫創作者，這首歌的創作者，他們不是寫牛奶、書偉、阿弟，坤達，而是寫Energy，也代表著Toro與他們同在，才是《我們》，才是完整的Energy。

《一觸即發》將小巨蛋變成最大的能量補給站，為萬人補充最強能量。(大會提供)

為了這場演唱會，天天排練的Energy，由於舞台機關眾多，不只要記舞步、記歌詞，又要記走位，26日總彩這天，從下午就到小巨蛋備戰，認真的他們紮紮實實把節目從頭到尾演練了二遍，也讓他們笑稱像是已開了二場演唱會。結束第一場完美演出後，Energy將在昨日（28日）晚上6點將在台北小巨蛋帶來第2場演出，高雄巨蛋場次則將在9月7日、8日演出。更多相關訊息請密切關注Energy的官方公布。