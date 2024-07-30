著名主持離巢TVB曾於奧運醒目執生　被招攬入東張西望依然拒續約

前有線球彩台主持，之後過檔TVB的藝人鄺家銘（阿占），日前在社交平台宣布離巢消息，即使TVB多次挽留，甚至開出讓他加入全台最受歡迎綜藝節目《東張西望》，希望阿占續約，但依然不為所動，因為他希望專注自己的生意。

阿占宣布離巢。（IG截圖）

客串過《愛·回家之開心速遞》。（IG圖片）

阿占上年宣布向前香港有線電視霍嘉恩（Gracey）求婚成功，自己的生意亦愈做愈大，既是廣播媒體製作公司老闆又開飲品店和咖啡店，賺到盆滿缽滿，難怪要更多時間打理自己的生意。

阿占上年宣布向前香港有線電視霍嘉恩（Gracey）求婚成功。（FB照片）

講到阿占情史，不得不提前女友女神李蔓瑩（Renee），兩人曾經傳出結婚，不過後來都是分手收場，

Renee近年深受宅男喜愛！（IG/@reneebobo）

兩人曾一度傳結婚！（FB截圖）

阿占最為人知當然是他為體育節目做主持，有一件事亦讓大家看得出他的執生能力。話說上屆東京奧運，鏡頭捕捉到前奧運男子乒乓雙打銀牌出身的港隊教練李靜在場外教導杜凱琹戰術時突然爆粗的一幕：「X！你企喺中間啦！企中間佢發你長你咪反手拉佢囉！OK？好嗎？」

鏡頭捕捉到前奧運男子乒乓雙打銀牌出身的港隊教練李靜在場外教導杜凱琹戰術時突然爆粗的一幕。（節目截圖）

當時在TVB負責廣東話旁述的阿占（鄺家銘）馬上兜完場解圍：「熱情啊！」、「呢個時候要打打氣嘅！」一同擔任旁述的朱智賢目擊整個過程，之後她大讚阿占好有急才：「當時大家都好突然嘅，我就冇好清楚聽到教練講啲咩，因為佢戴住口罩，同埋廠現場收音冇咁清楚，阿占反應好快！」