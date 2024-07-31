小夫妻劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《小夫妻》陸劇又名(全職爸爸)，改編自同名小説。有袁子彈作為編劇，呂贏為執導，由殷桃、郭京飛領銜主演的一套以現代家庭為題材的電視劇。該劇的陣容鼎盛，導演執導過熱播劇《餘生，請多指教》，而編劇是《歡樂頌》前兩部的金牌團隊，女主角則由曾獲多個影視獎項的實力派演員殷桃擔任，搭擋擁有深厚表演功底的演員郭京飛，再加上有一眾老戲骨參演，這部劇十分值得一看！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧小夫妻@Weibo

《小夫妻》｜劇情大綱

周全（郭京飛 飾）人到中年，突然遭遇職場危機，一時意氣用事下向公司遞交了請辭。然而，就在此時，周全的妻子車莉（殷桃飾）的社交媒體公眾號竟意外一夜爆紅，更被推至上創業者的位置，她順勢成為一名成功的自媒體作者，決定上陣打拼的她不僅事業有成，迎來事業高峰，更成為家庭的主要經濟支柱。但同時，兒子周艾文（陳宇喆 飾）升學的事務當務之急，周全為了照顧家庭，從職場白領轉變為一份新的工作— 全職爸爸，接任肩負家庭的重擔，照顧兒子周艾文。儘管這個身份轉換讓周全經歷了自我價值的懷疑，但也借此機會更深入地參與家庭生活，逐漸習慣全職爸爸的角色，使他與孩子的關係更親密。夫妻二人以男主內，女主外的生活模式破解家庭危機，共同尋找家庭與事業間的平衡。另一邊，勇敢瀟灑的精英女孩孟非 (齊溪 飾)，遇上聰慧的袁毅 (張雲龍 飾)，兩人從初時的針鋒相對，到惺惺相惜，逐漸在彼此的影響下改變自己。

《小夫妻》播出時間｜最新追劇日曆

《小夫妻》一共有36集，7月31日起由央視、愛奇藝播放，CCTV-8 黃金強檔每晚播出，愛奇藝首日更新4集，每日19:30更新2集！

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《小夫妻》｜演員人物關係圖

《小夫妻》｜演員

殷桃 飾 車莉

在社交媒體公眾號一夜爆紅，決定做職場女強人

电视剧小夫妻@Weibo

郭京飛 飾 周全

請辭了原公司，從職場白領轉變為全職爸爸

电视剧小夫妻@Weibo

齊溪 飾 孟非

灑脫勇敢的精英女孩

电视剧小夫妻@Weibo

張雲龍 飾 袁毅

機智瀟灑