Jeremy、Tiger爆笑談Edan緋聞　睇騷之鬼預告今晚做生粉撐AK

Jeremy、Tiger。（葉志明攝）

MIRROR成員Jeremy 同Tiger 今早齊齊女現身銅鑼灣出席護膚品牌活動，兩位都話由於今日開早，所以錯過張家朗奪金過程，但今早起身時都有睇片重溫，仲話成件事都好夢幻。問到有無心郁郁想玩劍擊，Tiger 就爆笑話因為身高問題，所以唔會考慮。

Jeremy 剛完成《三俠四義》音樂會，他表示雖然緊張，但都算成就解鎖。（葉志明攝）

Tiger 昨晚化身「生粉」，去到亞博支持兄弟AK個唱，仲話「好好睇，可惜你哋買唔到飛，我好感受到AK嗰種單純嘅開心，所以整個騷都好愉快。」對於AK在台上表示因開騷大壓力到要封閉自己，Jeremy 認為有壓力屬正常，而Tiger 則謂再開大壓力，經昨晚應該已釋放。「有排佢係靜啲，但都係嘈。係感受到佢有啲嘢經歷緊，但最緊要都係俾空間。」Jeremy 預告今晚將入場支持AK，之前有鏡粉統計過佢撐兄弟嘅演出，出席率極高，Jeremy 笑稱自己係睇騷之鬼，又解釋時間許可一定會支持，而有偶像Jessica 嘅騷更係取消工作都要去。

Jeremy同Tiger 話拍《12怪盜》時，自己都未有機會見到客串嘅林明禎。（葉志明攝）

Frankie 昨日（29日）牛一，Jeremy 同Tiger 都有傳訊息祝賀，但對於Frankie 近況、心情、甚至係女友正日揭捉鬼等問題，兩位都不願多談，仲話好多嘢都係睇新聞先知。不過一講到Edan同林明禎緋聞時，Jeremy雖然都係睇新聞先知，但就爆笑表示：「如果係的話，佢執到，我個人希望係真，但都唔似，因為聽聞193出嚟認頭，咁要拋返比林明禎，睇佢揀193定Edan。」問到是否了解Edan揀女朋友喜好，Tiger暗暗表示：「佢應該無咩所謂⋯⋯無咩所謂嘅意思應該都係合眼緣。」