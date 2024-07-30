鄭俊弘捱眼訓撐港隊　黃劍文最想重唱經典《有心人》

由 MQ Musical Theatre主辦，以張國榮為主題的音樂劇 《為你鍾情》(Café I Do - The Leslie Cheung Musical) 將於2024年8月16-25日（共6場）假座香港西九文化區戲曲中心大劇院正式公演！歌手黃劍文、葉巧琳、鄭俊弘、陳凱彤近日密鑼緊鼓綵排，帶給觀眾一個達國際級水平的演出！

呢日一眾演員現身綵排，又唱又跳《大熱》、《無心睡眠》經典金曲！黃劍文呻又跳又唱感難度，努力綵排盼做到100分：「最難就係跳舞，其實有啲歌我都好想唱，例如《有心人》等等，希望有機會再開Part 2時可以加啲歌入去。其實依家啲歌我都鐘意嘅，透過今次音樂劇會有更深嘅感覺。」而陳凱彤就話未有舞台劇經驗，幸好依家已掌握節奏！

音樂劇公演在即，但眾演員「心思思」諗慶功，葉巧琳仲爆料已經有計劃：「啲高層已經講好咗會慶功，但地點就未定好！」雖然大家都忙於綵排，但近日港隊奧運成績斐然，鄭俊弘都捱眼瞓撐港隊：「今日就真係眼瞓嘅，因為尋晚等仔仔瞓咗之後，自己都抖一抖，半夜起身睇張家朗決賽，呢啲歷史時刻要見證嘅。」