全球最受歡迎健身YouTuber Pamela別墅曝光　內地網紅成功家訪

現年28歲來自德國的健身女皇Pamela Reif 帕梅拉於2020年更被選為《富比士》30 under 30 榜單，在23歲之齡就成為全球30歲以下最有引響力的人物之一！而Pamela 帕梅拉所經營的社交帳號也受到追捧，單是Instagram就有919.2萬 followers；而在個人的健身YouTube頻道上，更有1000萬追蹤者，絕對是近年最受追捧的健身頻道之一！最近，她接受內地90後網紅「深夜徐老師」徐妍的家訪，曝光其位於西班牙小島ibiza的豪宅！

全球最受歡迎健身YouTuber。（IG/@pamela_rf）

曾打入福布斯富豪榜的Pamela Reif 潘蜜拉年薪過億，她的別墅擁有無敵海景，內設有私人游泳池、花園，以及開闊的戶外休閒區和用餐區，環境清幽私密。

原來Pamela Reif不少影片都是在家中拍攝！（IG/@pamela_rf）

客廳！（截圖）

超級豪華！（截圖）

私人泳池！（截圖）

室外健身！（截圖）

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而「深夜徐老師」同樣非浪得虚名，曾做新媒體實習生的她月薪只有800元，從經營公眾帳號到成為擁有千萬粉絲的美妝時尚博主，徐妍以「深夜徐老師」的名號打響名堂，成為內地數一數二的網紅，更成立妍媸文化公司成為CEO，經營自媒體平台。27歲的她被入選福布斯中國30歲以下精英榜單，印證了她的地位和影響力。

兩位都好勁！（微博照片）