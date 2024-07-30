馬國明爆媽媽是張國榮忠粉：佢英文名改為 Monica

《星星相識 • 齊盡興 HAVING FUN TOGETHER 演唱會》日前於澳門倫敦人綜藝館圓滿完成，一眾演出嘉賓包括胡楓、陳豪、馬國明、譚俊彦、陳展鵬、胡定欣、林夏薇、李思捷、阮兆祥、胡鴻鈞、JW 王灝兒、周吉佩、羅啟豪、支嚳儀、黃洛妍、譚輝智、顏米羔、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、冼靖峰及黃奕斌等的精彩演出，帶給現場觀眾一個驚喜和難忘的晚上。胡鴻鈞的《到此一遊》揭開全晚演唱會的序幕，接著姚焯菲、鍾柔美和詹天文合唱出新歌《CYA》，洗靖峰和黃奕斌的《餓狼傳說》帶給大家煥然一新的感覺，JW 王灝兒在 6 名男舞蹈員伴舞下唱出《愛心灌溉》。

李思捷同時擔任主持一職，他說：「大家入場睇呢個 show，係唔需要知道係有咩睇。大家只需要知道，今晚睇完，離開會場果陣，擔保在座每一位都可以《齊盡興》，咁就得啦！」他接著說：「稍後會有很多歌手出場為大家演出。回想過往香港樂壇，人氣同實力兼備之歌手也有不少，但能夠稱得上《永遠的巨星》，哥哥張國榮絕對是當之無愧。他的經典歌曲感動每一代的樂迷，他絕配的造型，令人永遠難忘。今日好多哥哥的「哥」迷都來了倫敦人，真的非常難得！去年適逢是哥哥逝世20周年，哥哥生前好友陳太陳淑芬女士專誠為他舉辦了一系列紀念活動。今晚一班《中年好聲音》的歌手將會藉著這個舞台演繹哥哥之經典金曲，為這一連串紀念活動，以及《陳淑芬 • 星星相識50年 • 紀念展》劃上圓滿句號。」

《中年好聲音》周吉佩、羅啟豪、譚輝智和顏米羔帶來多首哥哥的快歌，包括《Monica》、《H2O》、《不羈的風》和《Stand Up》即時炒熱現場氣氛，到支嚳儀和他們 4 位男歌手合唱《只怕不再遇上》和《緣份》時，又把大家拉到哥哥的經典慢歌世界裡。思捷再度出場說：「哥哥曾經為大家帶嚟唔少經典歌曲，雖然哥哥已逝，但佢生前嘅好友創作咗唔少歌曲去懷緬佢，其中一首就係《煙花燙》，呢首歌係由陳太喺哥哥逝世後一週年時親自填詞，到2008年果陣，編上唯美嘅Melody，令呢首歌得以更完美完成。今日Janees黃洛妍現場演繹呢首別具意義嘅《煙花燙》。」Janees 在演譯這首陳太有份撰寫歌詞的《煙花熨》時盡顯唱功。即將獲頒發銅紫荊星章的修哥胡楓為大家帶來一曲《明星》後，他便介紹 4 位視帝包括陳豪、馬國明、譚俊彦和陳展鵬到台上，修哥問他們對哥哥的印像，馬明說：「我為哥哥著迷，其實我是張國榮國際歌迷會會員，因為我媽咪係很迷他，所以令到我也很迷他，我媽咪還把她的英文名改為 Monica。」展鵬說：「我買第一盒 Casette 帶便是張國榮的歌，他的歌到今天仍是陪伴著我，很多時登台我也會唱他的歌，所以我也是一個超級 fans。」陳豪說：「我做過哥哥電影《金枝玉葉》裡的一個茄喱啡，我也很喜歡主題曲《追》。」最後譚俊彦說：「哥哥看著我長大，他永遠也在我們心裡。」接著他們 5 人便合唱《有誰共鳴》，唱畢此曲後修哥很鬼馬的問馬國明做爸爸未？馬明回答：「未，如果我做爸爸的話，我會私底下告訴你。」

接著便是《我們的主題曲》環節，打頭陣的陳展鵬唱出電視劇《巨輪》同名主題曲；林夏薇唱出劇集《單戀雙城》歌曲《我很討厭你》；譚俊彥演譯劇集《換命真相》歌曲《只因深愛妳》；胡定欣獻唱《宮心計 2 深宮計》歌曲《無悔無愧》，馬明則唱出劇集《富貴門》歌曲《差一剎的地老天荒》。姚焯菲、鍾柔美、詹天文、冼靖峰及黃奕斌再度出場為大家帶來《聲夢飛行》環節，姚焯菲的《Dreamscape》、冼靖峰的《Bug Fix》、詹天文的《大雕刻家》、黃奕斌的《CurrenT》和鍾柔美的《Crack !》 帶來不少青春氣息，最後他們合唱了《拼圖》。萬眾期待的扮嘢王部份終於出現，先由阮兆祥扮演羅文唱出《激光中》，之後李思捷又唱又跳郭富城的《狂野之城》，他倆合唱了一曲《兄弟》後便把舞台交回給Hubert 胡鴻鈞。Hubert 先唱出國語歌《Silence》，然後他和 JW 王灝兒合唱《明知故犯》。視帝視后再度出場為大家表演，4 位視帝和 2 位視后以 2 人合唱形式為大家演譯多首經典金曲，包括胡定欣和陳展鵬合唱《從未知道你最好》、林夏薇和譚俊彥合唱《你最珍貴》，以及馬國明和陳豪合唱《當年情》，最後 4 位視帝更合唱了《不再猶豫》。

在大家獻唱全晚演唱會最後一首歌前，已在台上的陳太說：「很想借這個機會多謝大家，因為今次紀念展已兩度延期，從來沒有想過今晚這個 Closing Event 能順利完成，不單止要看場地的檔期，也要看表演嘉賓能否參與，所以要多謝今晚在台上的每一位藝人，在百忙中抽空出席今晚的演出，多謝大家。今天很多佢哋嘅粉絲也有來到倫敦人現場，希望你們以後會繼續為支持的偶像加油，希望今晚大家也會盡興。」接著台上的所有表演嘉賓，以及主辦單位及冠名贊助和場地代表，以一曲《共同渡過》為全晚演唱會劃上圓美句號。