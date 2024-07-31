AK自評個唱表現50分　跳舞部分體力消耗極大：我以為自己差啲會死

個唱尾聲，AK話因為仲要encore，所以忍住唔喊。

AK( 江𤒹生）完成兩場個唱，他完騷後接受訪問時，透露落台一刻是近月來最放騷一刻，仲話而家最想係打邊爐。不過問到夠唔夠喉，AK就話好夠，原因係中段嘅dance performance需要極多體力。「尋日落台時要食energy bar，我係差啲反胃，我以為自己差啲會死，真係缺氧。」AK自評今次個唱50分，他解釋今次才發現個人演唱會與MIRROR演唱會十分大差別。「以前完自己part可以唞，今次係一出台就無得返入去，你要處理歌單、體力等等好多嘢，今次係好好挑戰，希望如果有機會可以再好啲。」

AK尤其感謝一班兄弟撐場。

而講到最滿意部分，AK話係《Standing Next To You》加《對你愛不完》，因為MJ和郭富城都是自己的偶像，仲話想send自己跳《對你愛不完》俾返偶像睇。AK表示本身有增肥計劃，但因為每次練高難度舞步時都消耗極多體力，所以最後決定維持體重，但完騷後會調理身體免得屋企人、粉絲擔心。而對於極少睇騷嘅Ian 今晚亦有入場，AK十分得戚話：「我知佢愛我，亦多謝幾位兄弟嚟支持我，其實係我跳到好攰時，每次望到佢哋都有充一充電。」AK亦解釋尾聲時，正正因為見到幾位兄弟而更感觸。

AK完騷後心情大好，仲話自己已走出難關，今次個唱令自己再一次成長。

Lokman早前與女友分手，AK表示因為係他人嘅事，所以唔作多評論。不過，提到Edan與林明禎嘅緋聞時，他反問大家fact check 未。「我唔信！憑Edan？哈！講笑啫，我真係唔知，因為呢幾日真係閉關。（Jeremy話佢執到）中肯。（Tiger話佢揀女仔無咩所謂) 中肯。」