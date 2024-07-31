TVB視帝澳門登台唱《當年情》騷歌喉　曾被激讚唱功竟自嘲呃飯食

現年50歲的視帝馬國明(馬明)，當年考入無綫電視藝員訓練班畢業後，就從跑龍套角色開始做起，入行超過20多年拍過無數的電視劇，終於獲得多個獎項肯定。馬明自從跟年輕14年的湯洛雯拉埋天窗後，除了拍戲積極到內地登台出席商業活動，他曾揚言儲定奶粉錢先。較早前他於澳門出席《星星相識• 齊盡興HAVING FUN TOGETHER 演唱會》，並在台上獻唱《當年情》，而獲得網民在小紅書發文轉載其唱歌片段。

50歲的視帝馬國明(馬明)入行超過20多年拍過無數的電視劇！（葉志明攝）

馬明自從跟湯洛雯拉埋天窗後，除了拍戲積極到內地登台出席商業活動。（梁碧玲攝）

曾被激讚唱功竟自嘲呃飯食

從網民分享的片段當中可見馬明當天穿全身灰白色格仔西裝打扮示人，官仔骨骨，打扮相當斯文，而且在唱歌期間，樣子極為深情，十分享受舞台。其實過往馬明都曾經推出過不少電視劇集歌曲而大受歡迎，當中包括有：《選擇我》、《風暴》、《幕後人》、《心暖》，以及《願留住你》等。

馬明較早前於澳門出席《星星相識• 齊盡興HAVING FUN TOGETHER 演唱會》。（小紅書截圖）

馬明獻唱《當年情》而獲得網民在小紅書發文轉載其唱歌片段。（小紅書截圖）

去年他曾經在香港出席活動開金口獻唱坦言不是歌手的材料，並接受《香港01》訪問表示：「唱歌係最簡單可以登台時做嘅嘢。我唱歌唔叻嘅，就苦練嗰幾首囉，間唔中得閒就練多首，又加啲落去（歌單）咁。」他繼續指自己通常都會去唱卡拉OK，並笑言：「就算去坐我都係唔唱歌嗰啲人，有event表演我先至去練，我絕對唔係一個歌星或者歌手，所以我成日都話，我唱歌係呃飯食。」