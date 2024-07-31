21歲羽毛球女將盧善恩首戰奧運出局不甘落淚　樣子甜美引網民注意

巴黎奧運現時正進行得如火如荼，香港代表團暫時奪得2金1銅，成績令人振奮。除了「微笑劍后」江旻憓、「劍神」張家朗及「香港女飛魚」何詩蓓，成為焦點外，一眾首次出戰奧運會的香港年輕運動員也需要大家的支持和鼓勵，當中就包括年僅21歲的羽毛球女子小將盧善恩（Happy）。

21歲的盧善恩首次出戰奧運。（IG@hxppyy__）

心情興奮。（IG@hxppyy__）

她形容為夢想成真。（IG@hxppyy__）

盧善恩對於能參與今屆奧運感覺夢想成真，可惜在今晨（31日）的女單比賽中，直落兩局不敵泰國選手無緣晉級16強，但場上博到盡，獲得觀眾不少掌聲。盧善恩賽後接受訪問時表示覺得未達到自己的要求，未夠成熟去應對對手，但可以參加奧運這麼大型的比賽，是一個很好的開始，讓她能感受大型比賽的氣氛，也對她往後的比賽有幫助。

盧善恩今晨對陣泰國選手。（TVB截圖）

拼到盡。（TVB截圖）

大扣殺。（TVB截圖）

當主持問到雖然未能再進一步，但過程會否如她英文名一樣都是很Happy充滿著開心和難忘回憶時？盧善恩終按耐不住流下不甘的眼淚，不少網民和觀眾看到此幕都不禁眼濕濕。盧善恩整理情緒後表示：「是開心的，不過我想再做好啲，我覺得我仲有好多進步空間，我希望我下次比賽可以再好啲！」

盧善恩賽後受訪時，起初還強忍著眼淚。（TVB截圖）

盧善恩希望變得更強。（TVB截圖）

當談到此次奧運感受時，盧善恩終忍不住流淚。（TVB截圖）

情緒非常激動。（TVB截圖）

盧善恩表示此旅是開心的，但她想再做好一點。（TVB截圖）

除了場上表現外，盧善恩的顏值也引起網民注意。盧善恩身材高䠷，雙腿修長，皮膚又白，加上甜美的臉孔，相當煞食；從她社交網可見，盧善恩平日與普通女仔一樣，會化妝影下靚相，而且人如其名，非常愛笑，獲網民大讚又pure又ture，甚至更有網民直情封她為「羽毛球女神」。

盧善恩樣子甜美。（IG@hxppyy__）

身材高䠷。（IG@hxppyy__）

喜歡影相。（IG@hxppyy__）

可愛。（IG@hxppyy__）

是麥明詩師妹。（IG@hxppyy__）

翻查資料，盧善恩就讀拔萃女書院，曾在全港學界羽球精英賽達成女單三連霸，更於2021年奪得全港青少年羽球錦標賽女單冠軍。

盧善恩自小開始打羽毛球。（IG@hxppyy__）

於2021年奪得全港青少年羽球錦標賽女單冠軍。（IG@hxppyy__）

盧善恩自2014年開始參加青少年錦標賽，曾於2019年遠川YONEX韓國青少年國際公開挑戰賽奪得U17女單冠軍。2020年，她參加了德國青少年國際大獎賽並闖進半決賽，其後因其於青少年國際賽的表現獲頒「香港傑出青少年運動員」。

年僅21歲。（IG@hxppyy__）

前途無可限量。（IG@hxppyy__）

盧善恩在3年半前轉打全職，於2022年的克羅埃西亞公開賽首次闖進半決賽。在2023年，十站賽事半數有牌落袋，亦於瑞典羽球公開賽和奧迪沙羽球大師賽獲銀。到今年，盧善恩於伊朗國際挑戰賽奪得成人國際賽首冠，並獲得奧運資格，首次代表香港征戰奧運。