莊韻澄前夫稱女方產後抑鬱　抱B企露台用符水抹眼︰話我係一隻鬼

莊韻澄（前名：莊端兒）日前（26日）突然釋出律師聲明，指自己與經理人老公呂成忠（Joe）早於去年7月起正式分居，二人正辦理離婚手續。她又提到曾在不知情的情況下，兒子被爸爸帶到台灣藉此威脅她，表示：「我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。每天要擔心何時又要面對無窮無盡的謾罵、誣蔑甚至爭吵！」

莊韻澄近日宣布與經理人老公呂成忠離婚。（IG@xeniachong）

莊韻澄當日曾不顧老公破產新聞，堅持信晒對方並與他成婚。（IG@xeniachong）

莊韻澄昨日（31日）在社交平台進一步回應事件，指：「呂成忠先生永遠都係喺我唔知情況底下或背後做好多動作。」否認有自殺傾向，又強調自己一直供養呂成忠等等。原來這是為了回應呂成忠在網台受訪的指控。

莊韻澄近日指：「呂成忠先生永遠都係喺我唔知情況底下或背後做好多動作。」（IG@xeniachong）

呂成忠日前接受邵子風與大佬B網台節目訪問，並逐點回應，對於被指瞞著老婆帶仔去台灣，他表示自己長期飽力家庭言語上影響，雖不敢用「情緒勒索」這個字，但在家中絕不開心，他解釋帶走仔仔原因：「當時懷疑太太有產後抑鬱，因為我哋住荃灣嘅時候，佢唔止一次，我哋住51樓，佢將BB身處喺好危險嘅窗台，發洩情緒威脅我。」

他指情況不止一次發生，露台欄杆去到及腰位置，但莊韻澄還要抱著BB站上櫈，情況危險，被問何不阻止女方，呂成忠說：「佢曾經要脅我，話如果你再行埋嚟我哋就跳落去，佢將BB伸出咗去外面，我就入咗屋等佢冷靜。」他公開了一張她指是莊端兒抱著BB站在露台的照片，解釋自己怕對方有進一步行動，所以不敢輕舉妄動，只好影低當時情況，因事件已不是首次發生。他稱曾叫莊韻澄睇心理醫生，但對方反叫呂成忠睇心理醫生。

莊韻澄被老公公開這張抱著BB站在窗台的照片。（IG@xeniachong）

呂成忠提供的CCTV片段，陳設確實與之前莊韻澄Post過的家居環境吻合。（IG@xeniachong）

呂成忠又指，外母對堪輿、玄學有認識，雖然一開始外母對他態度正常，但因為兒子有問題，三歲都未試講嘢，外母愈聽愈到莊韻澄的負能量，對其態度亦有變，他說：「佢錫BB，但係相對佢對我程度就係，我冇病，全屋都病晒，佢都將迷信角度擺咗落去。」他指莊韻澄母女覺得因為呂成忠是黑氣磁場，說他是鬼，影響BB，又爆：「佢同BB講我係一隻鬼，甚至乎用符水幫全屋洗眼， BB發炎嘅情況仲幫佢抹眼，BB好抗拒。」他其後公開了家中CCTV片段，雖然經過打格，但就聽到莊韻澄向BB說「Cleaning」，兩母女想幫BB抹眼，而BB顯得有點反抗。呂成忠又說：「佢哋有承認係符水，亦都有餵佢食珠砂粉。」他指莊韻澄母女知他不喜歡，所以冇在他面前再進行，並指：「好多CCTV都證明到，佢不停鬧我，對我態度好差，甚至唔俾我錫BB。」

二人的兒子有學習障礙，三歲都未識說話，呂成忠指莊韻澄母女曾指因為男方是黑氣磁場、是鬼。（IG@xeniachong）

呂成忠又公開另一段莊韻澄的錄音，最後一句說：「睇吓啲人信我定信你囉，你係俾我養住㗎嘛，傻仔！」由於莊韻澄曾向傳媒指老公一直靠自己養、食軟飯，被問為何不搵工，他解釋自己有接多媒體設計、拍攝、影片製作、Marketing工作，「其實我喺佢事業上默默做好多Backup工作，做經理人去幫佢見客，報價單都係我做，我大部份工作做完都係入落佢公司戶口。」並展示自己設計過的作品。講到莊韻澄因為拍了《正義迴廊》後，成功從性感女星轉型演員，他說都是自己以經理人角色陪她去見《正義迴廊》導演。

（IG@xeniachong）

被指不工作，他說自己工作性質是Work from home，又謂：「我要照顧小朋友，當時住大埔小朋友喺東涌返學，我要接佢返學放學，又要車太太去做嘢，亦都要車埋屋企人，仲要帶小朋友去玩，可能佢唔想對住我，就叫我去返工。」他更稱：「去到上星期三之前我都未Miss過個仔返學放學，上次見佢係上一次接放學。」不過他指當日莊韻澄一意孤行帶埋朋友把兒子接走，後來驚動到警方，更說：「警察安排小朋友去即時監管。警長決定咗就畀社署，太太寧願畀社署都唔俾我。 」他開始講到喊，又說為了兒子著想，寧願讓步，「畀太太接走，因為去到社署對我個仔成長係太大陰影。」

莊韻澄在離婚聲明中指兩人2023年7月已分居，呂成忠否認事件，指今年3、4月才正式分居（IG@xeniachong）

呂成忠指事件後兒子已即時退學，目前冇書讀，他又因見不到仔仔而非常難過，繼續喊住說：「我爸爸死忌，我就嚟生日，都想個仔陪我，佢成日鬧我同埋話等社工安排，我好積極，但係都唔知生日見唔見到個仔。對唔住，我想見返個仔！對唔住，我愛你哋。我淨係想見返個仔……」

呂成忠受訪時，講到不能見兒子便落淚，哽咽說：「對唔住，我愛你哋。我淨係想見返個仔……」（YouTube@BREN LUI大佬B）

而莊韻澄在離婚聲明中指兩人2023年7月已分居，呂成忠否認事件，指7月後兩人還兩次去日本旅行，關係很好、很開心，透露：「24年3、4月先至正式分居，佢好想我即時做好手續。」他再公開一張BB背部有輕微瘀痕的照片，指莊韻澄抱BB玩時經常好大動作，又抱著BB不停轉，再掉他落梳化，他曾問莊，為何BB有瘀痕，女方解釋是小朋友玩的時候撞到椅子。

莊韻澄在離婚聲明中指兩人2023年7月已分居，呂成忠否認事件，指今年3、4月才正式分居。（IG@xeniachong）

最後，由於二人婚前呂成忠被爆是破產人士、欠債纍纍，他在認識莊韻澄之前，因生意失敗而破產，現時破產令已經解除，否認欠債，「之前嗰啲新聞講嘅欠債，都係惡意中傷，我冇爭人錢，我係根據破令執行所有嘢。」他強調目前經濟狀況正常，有做多媒體設計工作，能力上可以養活一個家庭，即使太太早前把他的車收走，他都即時用幾萬蚊再買車，為的就是可以接送小朋友。最後，主持人問他以上所講是否全部屬實，呂成忠發誓：「我發誓，如果我真係有講過任何不實嘅嘢，以後都見唔到個仔。」至於莊韻澄亦發表了回應，詳見另稿。