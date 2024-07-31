鄭嘉穎二仔Yannick四歲生日　陳凱琳勁感觸首披露出世時驚險事

圈中出名的多仔公，鄭嘉穎與陳凱琳2018年結婚後，先後誕下三名兒子，四年抱三，囝囝們完美遺傳靚樣，大眼五官精緻顏值極高。轉眼間二仔鄭承亮（Yannick） 4歲的生日，盛大生日派對玩得盡興之餘，陳凱琳亦憶起二仔出世前驚險時刻。



鄭嘉穎陳凱琳一家五口。（IG：@ghlchan）

鄭嘉穎陳凱琳為二仔鄭承亮（Yannick）舉行4歲生日會。（IG：@ghlchan）

鄭嘉穎陳凱琳為二仔鄭承亮（Yannick）舉行4歲生日會。（IG：@ghlchan）

鄭承亮（Yannick）日前舉辦以哥斯拉為主題的4歲生日派對，壽星仔與哥哥弟弟都相當盡興，Yannick穿上哥斯拉的COSPLAY服裝，而哥哥Rafael則要扮「金剛」滿場飛，龔嘉欣及譚凱琪母女都有到賀，齊齊品嚐美食及欣賞魔術表演。

鄭嘉穎陳凱琳安排魔術師在二仔鄭承亮（Yannick）生日會表演。（IG：@ghlchan）

陳凱琳父母為孫仔鄭承亮（Yannick）慶祝生日。（IG：@ghlchan）

陳凱琳好姐妹龔嘉欣及譚凱琪母女出席鄭承亮（Yannick）4歲生日會。（IG：@ghlchan）

Grace攬實囝囝肉緊獻吻，留言時更披露當年Yannick出世時驚險情況：「在他四歲生日的那晚上，我告訴他他如何來到這個世界的故事……與他的兩個兄弟不同，Yannick比我們計劃的早一天出生。在醫院，當醫生精心治療他時，他發現Yannick的臍帶纏繞在他的頸上。幸運的是，憑藉專業知識，醫生很快就解決了問題，我們能夠聽到他的第一聲哭聲。 在他的這四年的人生中，從來沒有一刻是沉悶的。 他總是讓我們保持警戒。 第一個做鬼臉，最後一個對媽媽講的笑話翻白眼。 這孩子既有趣又敏感。最重要的是，他真的無條件地愛著他的兄弟。 祝我們的小哥斯拉生日快樂。不要停止做自己！」

陳凱琳肉緊攬實二仔鄭承亮（Yannick）。（IG：@ghlchan）

陳凱琳肉緊攬實二仔鄭承亮（Yannick）。（IG：@ghlchan）