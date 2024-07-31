伍允龍為性感女粉絲簽名目不斜視獲讚真君子　卻被場內猛料男搶鏡

伍允龍憑電影《九龍城寨之圍城》中飾演大反派「王九」一角入型入格而人氣急升，成功圈粉，就連舊愛鍾嘉欣都公開大讚。《九》片成為本屆亞洲電影節閉幕電影，伍允龍日前聯同監製莊澄特意飛赴紐約出席閉幕禮。

伍允龍憑電影《九龍城寨之圍城》中飾演大反派「王九」一角入型入格而人氣急升。（IG@straightblast5）

「王九」成為其代表作。（IG@straightblast5）

一身西裝骨骨帥氣十足的伍允龍，在紅地毯上深受當地華人喜愛，人氣極高，不少人希望趁機與伍允龍合照簽名，由於群情洶湧，搞到伍允龍都有點怕醜。雖然如此，但伍允龍都有求必應，盡量滿足粉絲的要求。事後他亦在社交平台分享當日盛況及寫上：「非常開心出席紐約亞洲電影節，希望大家睇得開心，感謝各位支持《九龍城寨之圍城》同埋王九。」

伍允龍西裝骨骨出席紐約亞洲電影節閉幕禮。（小紅書）

伍允龍心情大靚。（小紅書）

伍允龍向來予人感覺正直、老實，有網民發現片段中，有位衣著低胸的女粉絲向伍允龍索簽名，後者當然沒有托手踭，而且全程目不斜視低著頭簽，就算之後與女粉絲身旁男士合照時，視線也完美避開，以免尷尬，獲讚「真君子」。另外也有女網民直言被伍允龍迷暈，直言：「真的不枉費我等了三小時的standby，Philip真人溫柔又帥啊啊啊！ ！笑起來好甜啊啊啊太激動了叫了一聲老公阿哈哈哈。」

有性感女粉絲向伍允龍索合照。（小紅書）

伍允龍全程目不斜視。（小紅書）

被讚「真君子」。（小紅書）

伍允龍有求必應。（小紅書）

非常受歡迎。（小紅書）

男女通殺。（小紅書）

不過可能連伍允龍也沒想到自己居然會被場內來觀賞電影的其中一位觀眾搶鏡，他就是伍允龍的爸爸伍紹華，甫現身即成為焦點。伍爸爸其實非常猛料，是伍家國術會之創立人，在芝加哥開武館教授蔡李佛拳，伍允龍也受父親影響，7歲開始跟隨對方習武。

伍允龍跟觀眾分享拍攝過程與感受。（小紅書）

好開心。（小紅書）

期間有女粉絲大叫伍允龍「老公」。（小紅書）

伍允龍爸爸都有來捧場，支持兒子。（小紅書）

瞬間成為焦點。（小紅書）

網民大讚兩父子顏值一樣高，紛紛留言：「philip好靚仔啊」、「叔家有年輕基因，爸爸也這麼年輕」、「老公，咱爸又年輕又帥」、「爸爸好年輕哦」、「爸爸好帥」。

分享會氣氛相當好。（小紅書）

簽名簽不停。（小紅書）

伍允龍向粉絲派心心。（小紅書）