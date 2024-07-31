拂玉鞍劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《拂玉鞍》陸劇又名(剩鬥士郡主)，改編自同名小説。有尹航作為編劇，西島為執導，由漆昱辰、吳俊霆領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。這部古裝輕喜劇先婚後愛的劇情，女主角人設古靈精怪，勇敢追愛，男主角的反差個性，不知活力青春的漆昱辰、吳俊霆有什麼表現呢！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧拂玉鞍@Weibo

《拂玉鞍》｜劇情大綱

扶餘國郡主劉長生（漆昱辰 飾）不幸自帶「克夫」標籤，成為扶餘國的「大齡剩女」，即使她貴為郡主，但「恨嫁」的流言卻傳得街知巷聞，使得很多緣分都沒有發展的機會，人人為之卻步。皇帝對於她的婚事十分苦惱，於是朝廷大臣提議將劉長生送往大湯和婚，以完成克夫救國的使命，然而，長生郡主並不諱忌流言蜚語，她機靈古怪、又是扶魚出了名的美人，自然想靠自己爭取好的愛情。為了逃脫和親命運，劉長生主動與文弱書生、貴族公子、陽剛武將等人相親，卻遭到失敗。她無奈地接受了皇帝主使的和親，而她的對象竟是大湯令人聞風而逃，外表温柔，內心邪惡的秦王李敬（吳俊霆 飾），外號「玉面羅刹」。沒想到，命中注定的人就是鄰國的王爺李敬，他假裝成和親使臣來到了扶魚，原本在被安排進行的聯姻中，他們都看不順眼，但重重危機之後，二人開始萌生愛意，日久生情，劉長生運用自己的戀愛秘笈，逐漸與他拉近了距離，到後來不畏流言深深相愛，展開了一段傳奇的愛情故事。

《拂玉鞍》播出時間｜最新追劇日曆

《拂玉鞍》一共有24集，2024年7月31日起18:00由騰訊視頻、芒果TV播放，會員週三至週日18:00更新2集，首更3集，次週一、二18:00更新1集。SVIP搶先看1集。

电视剧拂玉鞍@Weibo

《拂玉鞍》｜演員人物關係圖

官方未更新

《拂玉鞍》｜演員

漆昱辰 飾 劉長生

扶餘國郡主，被標籤為「大齡剩女」，想結婚但緣份遲遲未到

电视剧拂玉鞍@Weibo

吳俊霆 飾 李敬

外號「玉面羅刹」，聞風喪膽的秦王李敬